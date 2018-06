Libyens Staatschef wehrt sich mit allen Mitteln gegen sein Ende: Aus allen Teilen des Landes werden neue Kämpfe gemeldet, die Milizen des Muammar al-Gadhafi greifen die Aufständischen mit Kampfjets, Hubschraubern und Panzern an. In der Hauptstadt kam es zu Zusammenstößen zwischen Gegnern und Anhängern. Die Stadtteile Tadschura und Souk al-Jumaa, in denen es größere Anti-Regime-Proteste gab, wurden nach Augenzeugenberichten mit Panzern umstellt.

Im Zentrum der Stadt soll es auf dem Grünen Platz eine Prügelei gegeben haben. Andere Quellen berichten, vor einer Moschee seien nach dem Freitagsgebet mehr als tausend Regimegegner und Gadhafi-Anhänger mit Fäusten aufeinander losgegangen. Die eine Seite habe gerufen: "Das Volk will den Sturz des Oberst." Die andere Seite habe skandiert: "Das Volk will Muammar, den Oberst." Gadhafi-treue Milizionäre, die grüne Armbinden trugen, hätten in die Luft geschossen, um die Regimegegner zu vertreiben.

Besonders schwere Angriffe flogen die Gadhafi-Truppen in der Stadt Adjabiya. Dort sollen 18 Menschen getötet worden sein, als die Einheiten eine Kaserne angegriffen hätten. Ziel des Angriffs war offenbar das Waffendepot, aus dem sich die Regimegegner bedient hatten. Gelagert wurden dort Munitionskisten sowie zahlreiche Panzerabwehrraketen, Panzerfäuste und Granatwerfer. Neben dem Militärgelände sei auch ein Versammlungsort der Aufständischen bombardiert worden.

Kämpfe gab es auch in der Öl-Stadt Al Brega. Auch hier wurden von Gadhafis Seite Panzer und Hubschrauber eingesetzt. Dennoch, so die Angaben der Opposition, sei die Stadt noch immer unter ihrer Kontrolle. Zudem würden einige Aufständische weiter nach Westen in Richtung des Hafens Ras Lanuf ziehen, der noch von den Truppen des Regimes gehalten wird.

Auch rund um die Stadt Al Sawija im Westen lieferten sich Aufständische und Gadhafi-Treue seit dem Vormittag Gefechte. Die Regierungstruppen versuchten laut Augenzeugen, Menschen aus der Umgebung daran zu hindern, in die Stadt zu dort geplanten Demonstrationen nach den Freitagsgebeten zu kommen. Junge Männer aus der Stadt hätten daraufhin diese Kontrollposten angegriffen.

Gadhafis Truppen verlassen sich dabei den Angaben zufolge nicht nur auf ihre Kampfkraft: Die Oppositions-Website Al-Manara meldete, in Misrata seien "Provokateure" durch die Stadt gefahren und hätten die Jugend zum "Heiligen islamischen Krieg gegen Gadhafi" aufgerufen. Offenbar ein Trugschluss, denn die jungen Männer, die sich gemeldet hätten, sollen verschleppt worden sein.

Auch mit Geld versucht Gadhafi, die Macht der Aufständischen zurückzudrängen. Oppositionsmedien meldeten, er habe Vermittler nach Misrata, Nalut und Al Sawija geschickt. Dort hätten die Gesandten, so berichtet es die arabische Tageszeitung Al Sharq Al Awsat, jeder Familie, die durch die Unruhen ein Familienmitglied verloren hat, 250.000 Dinar (rund 145.000 Euro) angeboten. Alle anderen Familien sollten 20.000 Dinar erhalten. Angeblich lehnten Vertreter der Aufständischen das Angebot ab.

Inzwischen haben schwer bewaffnete Regimetruppen auch Stellung an der Grenze zu Tunesien bezogen. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) befürchtet, dass sich dadurch der Flüchtlingsstrom deutlich verlangsamen könnte und die Flucht vieler Menschen gar verhindern könnte. "Zuletzt kamen täglich zwischen 10.000 und 15.000 Menschen nach Tunesien, gestern schafften es nur knapp 2000 über die Grenze", sagte UNHCR-Sprecherin Melissa Fleming.

Viele Menschen, die die Grenze passiert hätten, erzählten demnach, dass ihnen Handys und Kameras abgenommen worden seien. Viele seien so verängstigt, dass sie gar nichts hätten erzählen wollen. Entlang der libyschen Grenze zu Tunesien gebe es "überall Kontrollposten". Nach Angaben libyscher Regierungskreise seien die Truppen dort, "um den Flüchtlingen zu helfen".