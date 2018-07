Während die Aufständischen in ihrem Kampf gegen die Truppen des libyschen Staatschefs Muammar al-Gadhafi zunehmend unter Druck geraten, hält sich die Nato für ein mögliches Eingreifen in dem nordafrikanischen Land bereit. Die internationale Gemeinschaft könne den "systematischen Angriffen gegen die Zivilbevölkerung" nicht untätig zusehen, sagte Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen. Das Verteidigungsbündnis habe derzeit zwar nicht die Absicht zu intervenieren, sei aber "bereit zu helfen, wenn es gefordert wird."

Rasmusen spielte damit auf eine Resolution der Vereinten Nationen (UN) an, die eine etwaige Operation – etwa die Einrichtung und vor allem Überwachung einer Flugverbotszone – decken müsste. Der Nato-Chef verwies auf das anstehende Treffen der verbündeten Verteidigungsminister am kommenden Donnerstag und Freitag, auf dem die Lage in Libyen ganz oben auf der Tagesordnung stehen würde.

In New York, am Sitz der UN, hieß es, noch diese Woche sei "etwas zu Libyen zu erwarten". Verantwortlich dafür sind die Vetomächte Frankreich und Großbritannien, die in enger Abstimmung mit den USA eine Resolution für eine Flugverbotszone vorbereiten. Die beiden Länder wollten den Resolutionstext den 15 Mitgliedern des Weltsicherheitsrates "recht schnell" unterbreiten, sagten Diplomaten. Es herrsche "ein Gefühl der Dringlichkeit", betonten sie. "Man kann nicht zuschauen, wie die Bevölkerung massakriert wird, ohne etwas dagegen zu tun."

Entscheidend für eine Flugverbotszone, um die auch der neugegründete Nationalrat der libyschen Opposition die Internationale Gemeinschaft mehrfach gebeten hatte, ist nach den Worten des britischen Außenministers William Hague auch die Unterstützung arabischer und afrikanischer Staaten. Viel entscheidender aber dürfte ein Votum von Russland und China sein. Bislang gilt diese als unwahrscheinlich, hatte doch bereits der russische Außenminister Sergej Lawrow "jegliche militärische Einmischung des Auslands" in Libyen abgelehnt. Diplomaten zufolge sei die Unterstützung der beiden Vetomächte aber nicht unmöglich.

Die US-Regierung hält sich bislang bedeckt, Präsident Barack Obama untersucht nach eigenen Angaben aber das "gesamte Spektrum" militärischer Möglichkeiten. Diese schließen auch den Einsatz von Bodentruppen nicht aus, der aber einem Sprecher des Weißen Haus zufolge "nicht oben auf der Liste" stehen würde. Diskutiert wird daneben auch die Lieferung von Waffen an die Rebellen. Dafür sei es allerdings noch zu früh, hieß es aus der Regierung. Es sei immer noch nicht klar, wer die entscheidenden Köpfe der Rebellen seien und welche Art von Regierung sie nach einem Sturz Gadhafis anstreben würden. Außenamtssprecher Philip Crowley verwies zudem auf das gegen Libyen verhängte Waffenembargo.

Um "ein besseres Bild davon zu bekommen, was wirklich in diesem Teil der Welt vor sich geht", wie es der amerikanische Nato-Botschafter Ivo Daalder ausdrückte, sollen nun Awacs Aufklärungsflugzeuge die militärischen Aktionen des Gadhafi-Regimes rund um die Uhr überwachen. Bislang wurde das ausgeklügelte Aufklärungs- und Frühwarnsystem im Mittelmeerraum täglich nur zehn Stunden eingesetzt.

Auch finanziell soll dem Regime weiter zugesetzt werden. So arbeitet die Europäische Union (EU) an einer Ausweitung der bereits bestehenden Sanktionen. Dabei soll sowohl der Kreis der Personen als auch die Anzahl von Unternehmen, die von Konten- oder Vermögenssperrungen betroffen sind, erhöht werden. Darunter sei der Staatsfonds Libyan Investment Authority (Lia), der die milliardenschweren Einnahmen des Landes aus dem Ölgeschäft verwaltet, sagten Diplomaten in Brüssel. Eine Entscheidung über die Maßnahmen wird wahrscheinlich beim Libyen-Sondergipfel der 27 Staats- und Regierungschefs am kommenden Freitag fallen.