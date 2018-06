Die russische Regierung hat sich erstmals offen für Vorschläge zur Einrichtung einer Flugverbotszone über Libyen gezeigt. Russland werde solche Pläne "natürlich auf Basis bestehender Erfahrungen prüfen", sagte Außenminister Sergej Lawrow in Moskau. Dies setze aber genauere Vorstellungen von der Umsetzung einer solchen Zone voraus.

Lawrow hatte bisher ein militärisches Eingreifen in den Libyen-Konflikt abgelehnt. Da international zumeist ein UN-Mandat für eine Flugverbotszone als Voraussetzung gesehen wird, kann Russland als Vetomacht solche Pläne im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen blockieren.

Russlands Entscheidung zu einer Flugverbotszone hänge davon ab, welche Nationen diese überwachen sollten und welche Waffen eingesetzt würden, sagte Lawrow weiter. Am wichtigsten sei für Moskau aber "eine unabhängige Analyse dessen, was in Libyen vor sich geht". Und dabei werde der gerade ernannte UN-Sondergesandte für Libyen, der jordanische Ex-Außenminister Abdullahel al-Chatib, "eine entscheidende Rolle" spielen. Chatib soll in Kürze dem UN-Sicherheitsrat Bericht zur Lage in dem nordafrikanischen Land erstatten.

Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen hat die Militärallianz aufgerufen, sich für den Fall eines Einsatzes in der Libyen-Krise vorzubereiten. Voraussetzung sei jedoch ein "klares Mandat" des UN-Sicherheitsrats, sagte Rasmussen am Donnerstag auf einem Treffen der Nato-Verteidigungsminister.

"Wir werden heute nicht über bestimmte operationelle Schritte entscheiden", sagte Rasmussen unter Bezug auf die mögliche Einrichtung einer Flugverbotszone über Libyen. "Aber das bedeutet, dass wir wirklich sehr genau beobachten, was das libysche Regime seinen Bürgern antut. Und wenn es eine Notwendigkeit gibt, wenn wir ein klares Mandat und eine starke Unterstützung aus der Region haben, dann sind wir bereit zu helfen. Die Zeit läuft."

Außenminister Guido Westerwelle hat dagegen vor einem militärischen Eingreifen in Libyen gewarnt. "Wir wollen nicht Bürgerkriegspartei auf Dauer werden", sagte er. Daher sehe die Bundesregierung die Diskussion über eine Flugverbotszone über Libyen mit Zurückhaltung: "Eine Flugverbotszone ist nicht das Aufstellen eines Verkehrsschildes, sondern das ist eine militärische Maßnahme mit ernsten Konsequenzen", warnte Westerwelle. Bei jedem Eingreifen sei zudem ein Mandat der Vereinten Nationen sowie die Unterstützung und Beteiligung der Staaten der Region, der Arabischen Liga sowie der Afrikanischen Union nötig.

Großbritannien als eines der Länder, das eine Flugverbotszone befürwortet, versuchte unterdessen, Vorbehalte von Staaten wie Deutschland und den USA zu ihrer Umsetzung zu entkräften. Für ihre Durchsetzung sei es nicht unbedingt nötig, die libysche Luftabwehr durch gezielte Angriffe auszuschalten, sagte der britische Verteidigungsminister Liam Fox am Donnerstag. Dazu gebe es "Alternativen". Es sei möglich, sich auf ein Handeln zu beschränken, sobald libysche Radarstellungen ein Überwachungsflugzeug ins Visier nähmen.

Die Nato befürchtet nach den Worten von Generalsekretär Rasmussen eine Spaltung Libyens und den Zusammenbruch des staatlichen Systems. Es bestehe das Risiko, dass Libyen ein gescheiterter Staat werde und ein Nährboden für Extremismus und Terrorismus. "Wir appellieren eindringlich an die libysche Regierung, die Gewalt zu stoppen und einen friedlichen Übergang zur Demokratie zuzulassen, sagte er.

Die Nato sei bereit, internationale humanitäre Hilfe zu unterstützen. "Aber wir sind bereit, nötigenfalls andere Optionen zu prüfen. Und darüber werden wir heute reden.", sagte Rasmussen. Ein Einsatz von Transportflugzeugen für die Lieferung humanitärer Hilfsgüter in die Nachbarstaaten Libyens sei zwar möglich, doch gebe es dafür bisher keine Anforderung seitens der Hilfsorganisationen, sagten Diplomaten.

Die Nato plant auch die Entsendung zusätzlicher Schiffe vor die Küste Libyens: Das Bündnis Standing Nato Maritime Group 1 ist momentan im westlichen Mittelmeer stationiert. Sie besteht aus der deutschen Fregatte Lübeck und dem italienischen Kreuzer Etna.