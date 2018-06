Die Kampfflugzeuge der westlichen Koalition haben die Fronten in Libyen in Bewegung gebracht und Diktator Muammar al-Gadhafi in die Defensive gezwungen. Aufständische vertrieben die Milizen des Machthabers aus den Ölhäfen Brega und Ras Lanuf. Die Aufständischen hatten schon am Samstag die Küstenstadt Adschdabija, knapp 160 Kilometer südlich von Bengasi, zurückerobert.

Das Regime in Tripolis gestand die Niederlage ein. Die Nachrichtensender BBC und Al-Jazeera zeigten Aufnahmen von brennenden und zerstörten Panzern und Schützenpanzern, von Kampfflugzeugen der westlichen Koalition außer Gefecht gesetzt. Vielfach hatten die Gadhafi-Milizen ihre Fahrzeuge einfach stehen gelassen.

In der Nacht zum Samstag hatten massive Luftangriffe der westlichen Koalition auf die Gadhafi-Truppen bei Adschabija stattgefunden. Die Regierungstreuen befinden sich seitdem auf dem Rückzug in Richtung Sirte, der 560 Kilometer westlich von Bengasi gelegenen Geburtsstadt Gadhafis. Die Rebellen wollen nun nach eigenem Bekunden dorthin vormarschieren. Zunächst war unklar, wo die Gadhafi-Truppen ihre nächste Verteidigungslinie ziehen würden.

Nach Ansicht von Großbritanniens Verteidigungsminister Liam Fox sind die Aufständischen bald in der Lage, die Kontrolle über die Ölexporte des Landes zu übernehmen. Damit könnten sie die "politische Dynamik" des Konfliktes entscheidend ändern, sagte Fox in einem Interview der BBC. Die Fortschritte vom Wochenende könnten den Aufständischen nun den Weg hin zu den für den Öl-Handel wichtigen Häfen öffnen. Am Dienstag kommen die Außenminister von mehr als 35 Nationen in London zusammen, um über die Lage in Libyen und die Zukunft des Landes zu sprechen.

Der libysche Regierungssprecher Ibrahim Mussa sagte, die westliche Koalition habe Gadhafi-Truppen auf dem 400 Kilometer langen Abschnitt zwischen Adschabija und Sirte angegriffen. Das libysche Staatsfernsehen berichtete außerdem, die Flugzeuge hätten "militärische und zivile Areale" in der Stadt Sebha, 800 Kilometer südlich von Tripolis, bombardiert. Es habe hohe zivile Verlusten durch die Luftangriffe gegeben.

US-Verteidigungsminister Robert Gates warf dem Gadhafi-Regime vor, Leichen von zuvor ermordeten Zivilisten an Angriffspunkte der Koalition zu schaffen, um eine hohe Zahl von zivilen Opfern vorzutäuschen. Gates sagte, die Koalitionsstreitkräfte seien "äußerst vorsichtig" vorgegangen.

Die US-Außenministerin Hillary Clinton sagte, immer mehr Gefolgsleute würden sich von Gadhafi abwenden. Sie wisse von "zahlreichen Diplomaten und Armee-Oberen", die "umschwenken, die Seiten wechseln oder desertieren, weil sie sehen, wie alles enden wird". Verteidigungsminister Gates sagte dem Sender, wenn "Mitglieder des Regimes ins Wanken" gerieten, dürften die Auswirkungen "nicht unterschätzt" werden.

Gates gab zudem zu bedenken, dass sich die Lage in Libyen destabilisierend auf die Nachbarstaaten Tunesien und Ägypten auswirken und die dortigen Umstürze "in Gefahr bringen" könne. Der seit mehr als einer Woche andauernde Einsatz der internationalen Truppen unter der Führung der USA, Frankreichs und Großbritanniens gegen Gaddafi sei daher richtig.

In Brüssel wurde unterdessen eine Entscheidung der Nato erwartet, die Führung der gesamten Militäraktion in Nordafrika zu übernehmen. Diplomaten sagten am Sonntag, die Chancen stünden gut, dass die Umsetzung eines am Samstag von den Militärs erarbeiteten Operationsplans rasch von den Botschaftern im Nato-Rat akzeptiert werde. Es gebe mittlerweile deutlich mehr Übereinstimmung im Bündnis in dieser Frage.