Die internationale Gemeinschaft streitet nach der Verabschiedung der UN-Resolution darüber, wie der Militäreinsatz durchgeführt werden soll. Uneinigkeit gibt es vor allem darüber, wer das Kommando übernimmt. Die Nato-Länder haben sich auch am Montag in dieser Frage noch nicht einigen können.

Frankreich lehnt weiterhin die von anderen Nato-Staaten geforderte Führungsrolle des Bündnisses bei dem Militäreinsatz ab. Frankreichs Außenminister Alain Juppé sagte, auch für die Arabische Liga sei klar, dass es keine Führung der Nato geben sollte. Die Türkei stimmte einem entsprechenden Nato-Mandat ebenfalls nicht zu. Großbritannien ist laut Premierminister Cameron jedoch dafür, der Nato langfristig das Kommando zu übertragen.

Norwegen hat inzwischen den zugesagten Einsatz von sechs Kampfflugzeugen beim internationalen Militäreinsatz in Libyen bis auf Weiteres gestoppt. Verteidigungsministerin Grete Faremo sagte, einen Einsatz werde es erst geben, wenn die Kommandostruktur eindeutig klar sei.

Frankreich, Großbritannien und die USA haben unter Berufung auf ein Mandat des UN-Sicherheitsrates seit Samstag mehrfach mit Raketen Ziele in Libyen angegriffen. Die libysche Luftabwehr ist nach Aussage Camerons zum großen Teil ausgeschaltet. Ein Sprecher der französischen Streitkräfte sagte am Abend, die auch am Montag über Libyen eingesetzten französischen Kampfflugzeuge seien bisher bei insgesamt 55 Einsätzen rund 400 Flugstunden in der Luft gewesen, hätten aber am Sonntag und Montag keine Waffen eingesetzt. Der Flugzeugträger Charles de Gaulle sei von Dienstag an einsatzbereit.

In Großbritanniens Regierung gibt es unterschiedliche Ansichten zu der Frage, ob Muammar al-Gadhafi Ziel der Angriffe sein soll. Premierminister David Cameron lehnt das ab. Er sagte, Libyen müsse zwar "Gadhafi loswerden", jedoch sei dies die Aufgabe des libyschen Volkes. Er strebe keinen Regimewechsel mit militärischen Mitteln an, sondern wolle lediglich die UN-Resolution durchsetzen.

Sowohl Außenminister William Hague als auch Verteidigungsminister Liam Fox hatten zuvor jedoch einen Angriff auf Gadhafi selbst nicht völlig ausgeschlossen. Generalstabschef David Richards schloss dies hingegen unter Verweis auf die UN-Resolution aus.

Für den Abend wird im britischen Parlament eine Abstimmung über den Libyen-Einsatz der britischen Streitkräfte erwartet. Eine große Mehrheit gilt als sicher, da neben der konservativ-liberalen Regierungskoalition auch die oppositionelle Labour-Partei erklärtermaßen für den Einsatz ist.

Der Oberbefehlshaber der Koalitionstruppen, US-General Carter Ham, sagte, er habe keine Anweisungen, den Revolutionsführer direkt anzugreifen. Die Luftangriffe dienten ausschließlich dem Schutz der Zivilbevölkerung. Es gehe nicht um die Unterstützung der Aufständischen, mit der Opposition gebe es keine offizielle Kommunikation. Außerdem schloss er eine Unterstützung für eine mögliche Bodenoffensive der Rebellen aus.

Angesichts wachsender internationaler Kritik soll der UN-Sicherheitsrat noch am Montag um 15 Uhr Ortszeit (20 Uhr MEZ) zu Libyen-Beratungen zusammenkommen. Dabei sollte auch über einen Antrag Libyens für eine Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats diskutiert werden.

Die Arabische Liga hat ihre Unterstützung für die Flugverbotszone bekräftigt. Der Generalsekretär der Liga, Amre Mussa, sagte "Wir respektieren die UN-Resolution 1973, wir haben nichts dagegen einzuwenden, vor allem weil diese Resolution weder zu einem Einmarsch noch zu einer Besetzung des libyschen Staatsgebietes aufruft." Mussa hatte am Vortag Besorgnis über mögliche zivile Opfer der Angriffe der westlichen Allianz auf Ziele in Libyen geäußert. Seine Worte waren von einigen Diplomaten als generelle Kritik am Einsatz militärischer Gewalt verstanden worden.

Der russische Ministerpräsident Wladimir Putin übte scharfe Kritik am Militäreinsatz gegen Libyen. Die Resolution des UN-Sicherheitsrats dazu ähnle einem "mittelalterlichen Aufruf zum Kreuzzug". Präsident Dmitrij Medwedjew wies diese Kritik als "inakzeptabel" zurück. Die UN-Vetomacht Russland hatte sich bei der Abstimmung über die Resolution wie Deutschland enthalten.