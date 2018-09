Die Europäische Union muss nach Einschätzung von Energiekommissar Günther Oettinger die Atomkraft insgesamt auf den Prüfstand stellen. Das AKW-Unglück in Japan werfe die Frage auf, ob "wir in Europa in absehbarer Zeit ohne Kernkraft unseren Strombedarf sichern" können, sagte Oettinger in der ARD. Da mit Deutschland ein großes Mitgliedsland die Atomkraft überdenkt, könne das Konsequenzen für die gesamte EU haben, sagte Oettinger.

"Man kann sich nicht von heute auf morgen früh dieser Kraftwerke für den Strombedarf von Industrieländern Europas entledigen", sagte der CDU-Politiker. "Aber klar ist, die Energiepolitik beginnt jetzt von Grund auf neu." Der EU-Kommissar zieht zudem eine Sicherheitsprüfung für alle Atomkraftwerke in der Europäischen Union in Erwägung. Die Entscheidung über die Technologie sei zwar die Sache der einzelnen EU-Länder, sagte Oettinger. "Aber für die Sicherheit ist Europa unteilbar." Es stelle sich auch die Frage, ob die EU die Debatte auch gemeinsam mit den USA, China und Russland führen müsse und die Folgerungen aus dem AKW-Unglück in Japan nicht weltweit gezogen werden müssten.

In Brüssel treffen sich am Nachmittag die EU-Energieminister, Vertreter der AKW-Hersteller, der Energiekonzerne und Kontrollbehörden zu einer Krisensitzung. Bundeskanzlerin Angela Merkel dringt neben dem dreimonatigen Moratorium der AKW-Laufzeitverlängerung in Deutschland auch auf eine europa- und weltweite Debatte über eine höhere Reaktorsicherheit. Am Vormittag berät sie mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer, in denen Atomkraftwerke stehen.

Oettinger gab zu bedenken, es sei durchaus möglich, "dass sich auch rein wirtschaftlich – neben der Sicherheitstechnologie – Kernkraftwerke in Deutschland nicht mehr darstellen lassen". So glaube er, dass bis Jahresende nicht mehr jedes Kernkraftwerk in Deutschland in Betrieb sei.