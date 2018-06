Oppositionelle haben für heute zu einem weiteren "Tag des Zorns" aufgerufen. Um Demonstranten einzuschüchtern, haben saudische Sicherheitskräfte in der Stadt Katif am Persischen Golf nach Angaben des US-Fernsehsenders CNN am Donnerstag das Feuer auf Protestierer eröffnet. Wie zwei Augenzeugen und ein Aktivist den Berichten zufolge sagten, seien drei Menschen verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Es war unklar, ob die Sicherheitskräfte scharfe Munition oder Gummigeschosse verwendet hätten, hieß es bei CNN.

Mehr als 100 Menschen hätten von den Behörden in der vor allem von Schiiten bewohnten Stadt die Freilassung schiitischer Häftlinge verlangt.

Die US-Regierung teilte mit, sie verfolge die Ereignisse in Saudi-Arabien. Sie unterstütze das Recht auf friedliche Versammlungen.

Demonstrationen sind in Saudi-Arabien streng verboten. Die Schiiten sind in dem von einem sunnitischen Herrscherhaus absolut regierten arabischen Land eine Minderheit. In der Stadt Katif hatte es bereits zuvor Demonstrationen für die Freilassung von Inhaftierten und gegen die Diskriminierung der Schiiten gegeben. Unruhen wie in Ägypten oder Tunesien gelten jedoch als unwahrscheinlich, da der Lebensstandard in dem ölreichen Land deutlich höher als in den Nachbarstaaten ist.