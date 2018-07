Syriens Regierung ist nach tagelangen Protesten zurückgetreten. Das meldete das Staatsfernsehen. Präsident Baschar al-Assad habe das Rücktrittsgesuch des Kabinetts bereits angenommen. Ein neues Kabinett solle bis zum Ende der Woche benannt werden und die Reformen umsetzen, die Assad in einer seit Tagen erwarteten Rede an das Volk verkünden will. Als möglicher Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten ist angeblich der Minister für lokale Verwaltung, Tamer al-Hadschi, im Gespräch.

Die Proteste der Opposition, durch die in den vergangenen zwei Wochen mehr als Hundert Menschen ums Leben gekommen sein sollen, hatten sich allerdings nicht konkret gegen die Regierung von Ministerpräsident Nadschi Otri gerichtet, sondern eher gegen Assad selbst und seine Baath-Partei. Unabhängige Beobachter sehen im Rücktritt des Kabinetts deshalb ein "Bauernopfer" der politischen Führung, mit dem Ziel, Präsident und Partei aus der Schusslinie zu nehmen.

Die Opposition wirft der politischen Elite Korruption vor und fordert mehr demokratische Rechte. Zentrum des Protests war die Stadt Daraa im äußersten Süden des Landes, zuletzt weitete sich die Bewegung aber aus. Angesichts der anhaltenden Demonstrationen hatte Assad zuletzt politische Reformen und eine Aufhebung des seit fast fünf Jahrzehnten geltenden Notstandsgesetzes angekündigt. Regierungsvertreter, Bürgerrechtler und Diplomaten äußerten Zweifel an diesem Vorhaben.

Am Dienstag versammelten sich im Zentrum der Hauptstadt Damaskus jedoch auch mehrere Zehntausend Anhänger Assads, der seit elf Jahren an der Spitze Syriens steht. Das Staatsfernsehen zeigte Bilder von Kundgebungen in der Hauptstadt Damaskus sowie in Aleppo und Hasaka. Die Demonstranten trugen Bilder des 45-jährigen Staatschefs und wiederholten auf Spruchbändern die Vorwürfe der Führung, die schärfsten Proteste gegen Assad seien vom Ausland und von Kriminellen gesteuert.

Behörden, Universitäten und Banken blieben geschlossen, damit möglichst viele Menschen an den Kundgebungen teilnehmen konnten. Viele Teilnehmer brachten ihre Kinder mit. Zu den Aufmärschen für Assad seien sie aufgefordert worden, berichteten Angestellte und Mitglieder von Gewerkschaften, die von der regierenden Baath-Partei kontrolliert werden. Mit Ausnahme staatlich organisierter Kundgebungen sind in Syrien alle Demonstrationen verboten.

Das Etikett des Reformers, das Assad zu Beginn seiner Amtszeit vor elf Jahren anhaftete, ist inzwischen verblichen. In seiner Antrittsrede im Juli 2000 versprach der frisch gewählte Präsident die Aufhebung des Ausnahmezustands und die Öffnung des Ein-Parteien-Staates. In den ersten Monaten schien sich sich diese Hoffnung der Opposition zu erfüllen: Assad führte das Internet ein, ließ Diskussionen zu und entließ politische Gefangene.

Doch die alte Garde fürchtete um ihre Besitzstände und drängte den Präsidenten zurück auf einen härteren Kurs. Mit der Verhaftung von zehn Oppositionellen 2001 war der "Frühling von Damaskus" vorbei. Ein weitverzweigter Geheimdienstapparat unterdrückte fortan wieder jede aufkeimende Opposition. Die Erinnerung an das Massaker von Hama, wo 1982 bei der blutigen Niederschlagung eines Aufstands der Muslimbruderschaft bis zu 25.000 Menschen getötet worden sein sollen, tat ein Übriges, jeden Widerstand zu brechen.