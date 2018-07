Panzer, Scharfschützen , Massenverhaftungen: Syriens Staatschef Baschar al-Assad lässt seine Armee, den Geheimdienst und die Polizei weiterhin mit großer Brutalität gegen die Regierungsgegner vorgehen . Seit den Mitte März andauernden Protesten wurden nach Angaben der syrischen Menschenrechtsgruppe Sawasiah bereits 400 Menschen durch Angehörige der Sicherheitskräfte getötet. Die Forderungen der Demonstranten nach dem Ende der autoritären Assad-Herrschaft und dessen korrupten Klientelsystems gleichen denen der Protestler in Tunesien, Ägypten und Libyen. Doch im Gegensatz zu diesen drei Staaten sind die Reaktionen im Westen auf die syrische Demokratiebewegung auffällig zurückhaltend.

Zwar ist nach dem massiven Einsatz der syrischen Sicherheitskräfte seit Ostern die Kritik der westlichen Regierungen tatsächlich schärfer geworden. Doch während eine Koalition der Willigen unter Führung der USA und Frankreichs in Libyen mit Luftschlägen eingriff, nachdem Gadhafis Truppen die Rebellenhochburg Bengasi massiv angegriffen hatten, lässt Assad unbehelligt schweres Geschütz gegen Städte wie Daraa auffahren. Warum also fordert kein Spitzenpolitiker im Westen – wie im Falle Libyens – eine UN-Resolution für eine Flugverbotszone über Syrien oder eine Untersuchung des Internationalen Strafgerichtshofes hinsichtlich der Verantwortung Assads für die Toten?

Sicher, im Falle Tunesiens und Ägyptens war der Westen bei der Unterstützung der Demokratiebewegung anfangs auch zögerlich. Frankreich gar hatte sich bei den Vorreitern der arabischen Aufstände, den Tunesiern, noch ordentlich blamiert, indem man Diktator Ben Ali beflissen französische Sicherheitsberatung anbot. Und US-Präsident Obama bezog erst nach innenpolitischem Druck und nach einem Telefongespräch mit Ägyptens starrsinnigem Autokraten Hosni Mubarak klar Position für die Regierungsgegner. Die Befürwortung der Flugverbotszone und die damit einhergehende militärische Intervention in Libyen schließlich wurde durch das Zureden von Außenministerin Hillary Clinton und Beratern wie Anne-Marie Slaughter befördert.

US-Verteidigungsminister Robert Gates war seinerzeit gegen diese Intervention. Auch im Falle Syriens betont er heute, dass ein ausländisches Eingreifen auf das Zielland und besondere Umstände zugeschnitten werden müsse. Sein britischer Amtskollege Liam Fox wurde am Dienstag in Washington konkreter: "Es gibt praktische Grenzen hinsichtlich dessen, was unsere Länder tun können, auch wenn wir es gerne tun würden". Die Befürworter der Libyen-Intervention beriefen sich auf das UN-Prinzip der Schutzverantwortung, dem Responsibility to Protect . Doch warum gilt diese Verantwortung nicht für die Regierungsgegner von Diktator Assad?

Tatsächlich ist der heutige Status quo ein gänzlich anderer als in Libyen. Gadhafi hatte zum Zeitpunkt der UN-Resolution bereits mehr als ein Drittel des Territoriums an die Rebellen verloren. Zudem ist sein Militär kein Vergleich zu der gut ausgebildeten und gerüsteten Armee Assads mit ihren russischen Kampfflugzeugen und Raketen. Damaskus steht zudem im Verdacht, nach Atomwaffen zu streben. Eine militärische Intervention wäre ungleich gefährlicher als jene in Libyen. Und sie wäre ohne die USA nicht möglich, doch Präsident Obama ist ein Pragmatiker und kein kriegerischer Hasardeur wie sein Vorgänger. Zudem können einen weiteren Militäreinsatz weder die USA noch die EU-Länder bezahlen.