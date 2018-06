Die Revolution frisst ihre Schinder. In Ägypten rechnen Militär und Justiz endlich mit dem alten Regime ab. Die Söhne des gefallenen Herrschers Hosni Mubarak sitzen im Gefängnis. Mit ihnen der ehemalige Ministerpräsident Ahmed Nasif und mehrere Minister. Mubarak selbst hat sich der Haft durch rechtzeitige Erkrankung entzogen. Doch die Anklage läuft auch gegen ihn.

Diese sich überschlagenden Ereignisse sind um so bemerkenswerter, als die Spitzenoffiziere im Hohen Militärrat und viele Richter selbst feste Teile des vorrevolutionären Systems waren. Doch sie sind Getriebene, gejagt von den jungen Demonstranten auf dem Tahrir-Platz, vom Druck der Erwartung, die Revolution umzusetzen, vom Kampf um die eigene Ehre in der neuen Zeit.

Ägypten hat schon im Februar Geschichte geschrieben. Doch wenn die Revolutionäre und die derzeitigen Machthaber die Dinge geschickt vorantreiben, kann das Land auch beispielhaft vorführen, wie man eine Revolution richtig ins Werk setzt. Durch gezielte Verhaftungen, ein entscheidendes Parteiverbot – und eine kluge Neuordnung des Landes.

Mit den Söhnen von Hosni Mubarak und dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Mubaraks Gnaden teilen sich nun die Männer des harten Regimekerns die Zellen im Tora-Gefängnis bei Kairo. Bald, wenn er sich im Krankenhaus erholt, könnte Mubarak selbst zu ihnen stoßen. Von diesen Verhaftungen geht ein Signal ins ganze Land aus: Niemand wird verschont! Vor niemandem macht diese Revolution halt! Die höchsten Profiteure des alten Regimes werden zur Rechenschaft gezogen!

Damit gewinnt die Revolution in den Augen der breiten Bevölkerung an Legitimität. In den langen Wochen nach dem Sturz Mubaraks brannte nämlich vielen die Frage unter den Nägeln, ob es mit dem Sturz getan war und nun Ägypten unter dem autoritären Hohen Militärrat ins alte Gleis zurückrutscht. Das brachte die Revolutionäre im April in Massen zurück auf die Straße. Das führte zu Zusammenstößen und zwei Toten vor 10 Tagen auf dem Tahrir-Platz. Das zerfraß das Ansehen der Streitkräfte, der augenblicklichen Herrscher des Landes. Sie haben sich eine Atempause verschafft. Aber nicht mehr. Die Revolutionäre werden auf mehr drängen.

Ein entscheidender Schritt zu einer neuen Parteilandschaft wurde am vergangenen Wochenende gewagt. Die alte Regierungspartei, die Nationaldemokratische Partei NDP, wurde verboten und aufgelöst. Ihre zahlreichen Gebäude und Großimmobilien gehen in Staatsbesitz über, darunter die ausgebrannte Parteizentrale zwischen Nil und Ägyptischem Museum. Längst ist das grau-schwarz-rußige Gebäude eine Ikone der Revolution, dessen Flammenspuren und Glasbruch eigentlich unter Denkmalschutz gestellt gehören. Dieses Verbot ist deshalb so wichtig, weil sich die Partei schon wieder aufrichtete, weil sich ein Neffe des seligen Präsidenten Anwar al-Sadat anschickte, die Parteiruine wiederzubeleben, weil die Organisation der Staatspartei noch intakt war.

Wie schwer die Strukturen alter Staatsparteien zu bekämpfen sind, zeigen die Beispiele aus Ost- und Mitteleuropa im Abbruch des Sozialismus ab 1989. In Rumänien regierten die alten Kader trotz Tyrannensturz einfach weiter, in Polen kamen sie in neuem Gewand zurück, bevor sie wieder abgewählt wurden. In Russland wechselte die Nomenklatura unter dem autoritären Herrscher Wladimir Putin die Parteifarbe und trat massenhaft der neuen russischen Einheitspartei bei. Selbst in Deutschland hielt sich die alte SED hartnäckig weiter, wendete sich im verbissenen Kampf um ihre Pfründe und lebt nun in der Fusion mit westdeutschen Linken fort.