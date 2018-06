Ein Pilot der afghanischen Streitkräfte hat auf dem militärischen Teil des Flughafens auf seine Nato-Ausbilder geschossen. Mindestens acht ausländische Soldaten und ein ziviler Nato-Mitarbeiter seien getötet worden, sagte die Sprecherin der Nato-Ausbildungsmission in Afghanistan.

Dem Schusswechsel sei ein Streit zwischen dem Piloten und den Ausbildern vorangegangen. Auch der Angreifer sei bei dem Schusswechsel getötet worden.

Ein Sprecher der internationalen Schutztruppe Isaf bestätigte den Zwischenfall. Angaben zur Nationalität der Opfer machte die Isaf nicht. Der Nachrichtensender Al-Jazeera berichtete, es habe sich um Amerikaner gehandelt. Zudem seien zwei afghanische Soldaten seien verletzt worden.

Ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Potsdam sagte, deutsche Soldaten seien an dem Vorfall nicht beteiligt gewesen und daher nicht betroffen. In Kabul sind rund 300 deutsche Soldaten stationiert. Sie werden auch immer wieder am Militärflughafen eingesetzt. Zahlreiche afghanische Soldaten bezogen vor dem Gebäudekomplex Stellung. Es waren Sirenen zu hören.

Die radikalislamischen Taliban teilten mit, für den Vorfall verantwortlich zu sein. Ein Selbstmordattentäter, der im Hauptquartier der Luftwaffe gearbeitet habe, habe zahlreiche afghanische und ausländische Soldaten getötet. In den vergangenen Monaten hatten sich Zwischenfälle gehäuft, bei denen einheimische Soldaten oder Attentäter in Uniform Angehörige der Nato-Truppen angriffen. Im Februar hatte ein afghanischer Armeeangehöriger im Norden des Landes drei deutsche Soldaten erschossen.