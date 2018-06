Im Golfstaat Bahrain sind vier Schiiten wegen Mordes an zwei Polizisten während der Proteste im März zum Tode verurteilt worden. Drei weitere Schiiten wurden im selben Prozess vor einem Militärgericht zu lebenslanger Haft verurteilt, wie die amtliche Nachrichtenagentur BNA meldete. Es waren die ersten Todesurteile gegen Oppositionelle seit der blutigen Niederschlagung der Proteste gegen das sunnitische Königshaus der El Chalifa Mitte März.

Den Männern wurde in dem am 17. April eröffneten Prozess der Mord an zwei Polizisten vorgeworfen, die während der Proteste gemeinsam mit zwei weiteren Beamten von zwei Autos überfahren worden waren. Nach Angaben von BNA hatten die Angeklagten Zugang zu Anwälten und ihren Familien. Demnach können sie Berufung gegen das Urteil einlegen. Der frühere Abgeordnete der schiitischen Oppositionsbewegung El Wefak, Matar Matar, sagte jedoch, das Verfahren könne nicht in Revision gehen, da das Urteil von einem Militärgericht verhängt wurde.

Die Behörden hatten am Mittwoch mitgeteilt, dass 405 Häftlinge, die während der Proteste festgenommen worden waren, vor Militärgerichte gestellt würden. Weitere 312 Gefangene seien freigelassen worden. Nach offiziellen Angaben kamen bei den wochenlangen Protesten bisher 24 Menschen ums Leben. Weitere vier Menschen starben anschließend in Haft. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International prangerte Folter und Misshandlung von Gefangenen an.

Sicherheitskräfte hatten Kundgebungen der mehrheitlich schiitischen Opposition im Februar und März auf dem Lulu-Platz in Manama niedergeschlagen. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wurden dabei mindestens 26 Menschen getötet. Das sunnitische Herrscherhaus unter König Hamad bin Issa al-Chalifa hat inzwischen mehrere Oppositionsgruppen verboten und Medien wieder auf Kurs des Regimes bringen lassen.