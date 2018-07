Erneut haben die UN und Frankreich direkt in die Kampfhandlungen in der Elfenbeinküste eingegriffen. Kampfhubschrauber beschossen am Sonntag die Residenz des abgewählten Staatschefs Laurent Gbagbo sowie Ziele in der Nähe des Präsidentenpalastes in Abidjan. Es sei nicht nur die Residenz Gbagbos getroffen worden, sondern "alle Ort von denen wir wissen, dass dort schwere Waffen gelagert werden", teilte der Sprecher der UN-Mission in der Elfenbeinküste (Unoci) mit. Ein Sprecher Gbagbos sagte dem Portal Abidjan.net zufolge, dass die Residenz teilweise zerstört sei. Über den Verbleib Gbagbos, der sich vor Tagen in einem Bunker verschanzt haben soll, gab es keine Informationen.

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon verteidigte den Einsatz. Ban teilte mit, er habe die Unoci angewiesen, "mit allen erforderlichen Mittel" weitere Kämpfe in der Wirtschaftsmetropole Abidjan zu verhindern und den Einsatz schwerer Waffen durch die Anhänger von Gbagbo zu beenden. Die Gbagbo-Truppen hätten diese gegen Zivilisten und UN-Angehörige eingesetzt, zudem sei das Hauptquartier der international anerkannten Regierung unter Alassane Ouattara attackiert worden. Diese Angriffe seien "nicht hinnehmbar und dürfen nicht fortgesetzt werden", sagte Ban. Die französischen Truppen im Land hätten die Unoci auf seine Anfrage hin unterstützt.

Gbagbos Sprecher Ahoua Don Mello sagte dagegen, es habe keinen Angriff auf das Hotel gegeben, in dem Ouattara residiert. Entsprechende Berichte seien "erfunden" und dienten der Vorbereitung eines erneuten Angriffs auf die Einheiten Gbagbos. Nach den neuerlichen Hubschrauberangriffen am Abend sagte Don Mello, Frankreich habe "kein anderes Ziel" als Gbagbo zu "ermorden". Bereits Anfang vergangener Woche hatten Hubschrauber der UN und Frankreichs Stellungen Gbgabos angegriffen.

UN-Generalsekretär Ban forderte Gbagbo direkt auf, endlich abzutreten. Seit der Präsidentschaftswahl im vergangenen November tobt in der Elfenbeinküste ein blutiger Machtkampf: Der abgewählte Gbagbo weigert sich trotz innen- und außenpolitischen Drucks, die Macht an den international anerkannten Wahlsieger Ouattara abzugeben. Seit Monaten bekämpfen sich die Truppen beider Parteien, seit mehreren Tagen gibt es in der größten Stadt des Landes Abidjan heftige Gefechte. Menschenrechtsorganisationen werfen beiden Seiten Massaker an der Zivilbevölkerung vor.

Ouattaras Republikanische Truppen (FRCI) hatten bereits große Teile Abidjans unter ihre Kontrolle gebracht. Die Hoffnung, dass der Konflikt damit ein Ende finden würde, erfüllte sich jedoch nicht. Gbagbo hält sich auf seiner Residenz verschanzt, zuletzt gelang es seinen Einheiten sogar, den Belagerungsring Ouattaras zu durchbrechen. Auch sein Fernsehsender RTI war in Teilen Abidjans wieder auf Sendung. In den Programmen wurde zum Widerstand gegen die Ouattara-Truppen aufgerufen.

Gbagbo wird dem französischen Rundfunksender Europe 1 zufolge auch von angolanischen Elite-Soldaten unterstützt. UN-Untergeneralsekretär Alain Le Roy beschuldigte die Truppen des Ex-Präsidenten, sie hätten mit ihrem Waffenstillstandsangebot in der vergangenen Woche nur Zeit gewinnen wollen, um ihre Truppen neu zu formieren. Die von den Spitzen von Armee, Polizei und Präsidentengarde angekündigte Feuerpause sei "ein Trick" gewesen.