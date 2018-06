Im Krieg in der Elfenbeinküste steht der gewählte Präsident Alassane Ouattara kurz vor dem Sieg. Das Ende der Kämpfe sei in greifbare Nähe gerückt, die Krise könne in wenigen Stunden beigelegt werden, sagte der französische Verteidigungsminister Gérard Longuet in Paris. Gbagbo hat sich nach französischen Angaben zu Verhandlungen über seine Ausreise bereit erklärt.

Er sei über die Gespräche mit Gbagbo auf dem Laufenden, sagte der französische Außenminister Alain Juppé. "Wir wünschen, dass die Kämpfe so schnell wie möglich aufhören", sagte Juppé bei einer Pressekonferenz in Paris.

Zwei Generäle verhandelten über eine Kapitulation Gbagos, sagte Frankreichs Ministerpräsident François Fillon. Frankreich stehe bereit, wenn sich Möglichkeiten ergeben sollten, dass der amtierende Präsident außer Landes gehen könne. Laut Afrikanischer Union ist Mauretanien als Aufnahmeland im Gespräch.

Gbagbo hatte sich seit den Wahlen im November geweigert, zu Gunsten des international anerkannten Präsidenten Ouattara abzutreten. Unter dem Druck einer erneuten militärischen Offensive seines Widersachers Ouattara hatte der Militärchef Gbagbos schließlich einen Waffenstillstand angeboten.

Ein weiteres Zeichen dafür, dass der Konflikt in dem westafrikanischen Land bald zu Ende sein könnte, lieferte der Außenminister Gbagbos. Dieser war in die französische Botschaft geflüchtet und hatte dem britischen Rundfunksender BBC zufolge gesagt: "Der Krieg ist vorbei." Nun werde über einen Waffenstillstand verhandelt.

Unterdessen berichtete der Fernsehsender TCI des von der internationalen Gemeinschaft unterstützten Ouattara, die Soldaten der Republikanischen Garde hätten die Waffen bereits niedergelegt. Der Kommandeur der Elitetruppe, die bisher Gbagbo unterstützt hatte, bat die UN, für die Sicherheit seiner Soldaten zu sorgen. In der seit Tagen umkämpften Stadt Abidjan waren kaum noch Schüsse zu hören. Gbagbo selbst soll sich mit seiner Familie in seine Residenz geflüchtet haben, gesicherte Angaben über seinen Aufenthaltsort gibt es aber nicht.

Den ganzen Vormittag über gab es rund um den Präsidentenpalast heftige Kämpfe. Immer wieder war das Geräusch von Maschinengewehr-Feuer und schwerer Waffen zu hören. Der staatliche Fernsehsender RTI stellte nach der Zerstörung eines Großteils seiner Technik den Betrieb ein. Die Anhänger Gbagbos widersprachen der Darstellung der Gegenseite, die Residenz des Präsidenten eingenommen zu haben. Gekämpft wurde auch um Militärstützpunkte.

Zuvor hatte es erneut heftige Kämpfe im Abidjan gegeben. Frankreich und die UN hatten am Montag militärisch in den Konflikt in der Elfenbeinküste eingegriffen und in Abidjan die Residenz Gbagbos, den Präsidentenpalast sowie zwei Militärstützpunkte beschossen. Seit Beginn des Machtkampfes um das Amt des Präsidenten sind insgesamt mehr als 1500 Menschen ums Leben gekommen.