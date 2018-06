UN-Ermittler haben an drei Orten im Westen der Elfenbeinküste die Leichen von mehr als hundert Opfern offenbar ethnisch motivierter Gewalt gefunden. Das sagte der Sprecher des UN-Menschenrechtskommissariats Rupert Colville. In den vergangenen Wochen habe es rund um die westlich gelegene Stadt Duékoué mehrere Massaker gegeben. Beim Einmarsch der Truppen des international anerkannten Präsidenten Alassane Ouattara hätten sich seine Anhänger an den Unterstützern des langjährigen Staatschefs Laurent Gbagbo gerächt. Diese sollen zuvor ihrerseits zahlreiche Menschen ermordet haben.

In der Elfenbeinküste herrscht seit Monaten ein erbitterter Machtkampf zwischen den beiden rivalisierenden Politikern. Der bisherige Machthaber Gbagbo weigert sich, seine Niederlage bei der Präsidentenwahl vom November 2010 anzuerkennen, die den Schlussstrich unter den Bürgerkrieg von 2002/03 ziehen sollte. In den seit fünf Monaten andauernden Kämpfen sind Tausende von Menschen ums Leben gekommen.

Seit dem Beginn ihrer Offensive vergangene Woche ist es Outtaras Truppen zwar gelungen, das Land weitgehend unter ihre Kontrolle zu bringen. Allerdings harrt Gbagbo mit einigen hundert seiner Getreuen weiter in seiner Residenz in Abidjan aus. Ein Angriff der Truppen Ouattaras auf die Anlage wurde am Mittwoch zurückgeschlagen.

Humanitäre Hilfe für die Menschen im wirtschaftlichen und politischen Zentrum Abidjan sei wegen der anhaltenden Kämpfe derzeit noch nicht möglich, teilte Caritas International mit. Die Organisation konzentriert sich deshalb im Moment auf die Unterstützung von Flüchtlingen im Nachbarland Liberia, wo bislang rund 130.000 Menschen gestrandet sind. Engpässe gebe es bei der Versorgung mit Medikamenten, Lebensmitteln, Wasser, Kleidung und Notunterkünften.

Ähnlich äußerte sich der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), der am Freitag ein zwei Mitarbeiter zu Erkundungen in die Elfenbeinküste schickte. Im Gepäck haben die deutschen ASB-Helfer mehr als 100 Kilogramm Medikamente und anderes medizinisches Material wie Spritzen und Verbände.



Das Bundesentwicklungsministerium stellt eine Million Euro für Flüchtlinge und Vertriebene in dem westafrikanischen Krisenland bereit. "Die Vorräte der Menschen an Nahrungsmitteln sind nun erschöpft, internationale Unterstützung ist dringend erforderlich", sagte Staatssekretär Hans-Jürgen Beerfeltz. "Wir haben entschieden, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WEP) kurzfristig bei der Versorgung der Flüchtlinge mit 500.000 Euro zu unterstützen."

Ouattara hat nun die EU um Hilfe gebeten. Er wolle die öffentliche Sicherheit und die Grundversorgung der Bevölkerung wiederherstellen sowie das Wirtschaftsleben in Gang bringen. Dafür müsste die EU die Sanktionen gegen das Land aufheben, die gegen die bisherige Führung verhängt wurden. Ein Sprecher der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton bestätigte, dass eine entsprechende Bitte eingegangen sei und eine rasche Aufhebung der Sanktionen geprüft werde. Die EU stehe in engem Kontakt mit Ouattara. Um welche konkreten Sanktionen es geht und um welchen Zeitrahmen es sich handelt, wollte der Sprecher nicht sagen.