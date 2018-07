Die Regierung in Zagreb hat die Urteile gegen die beiden ehemaligen kroatischen Generäle Ante Gotovina und Mladen Markac wegen Kriegsverbrechen an serbischen Zivilisten im Jahr 1995 als "unannehmbar" bezeichnet. Regierungschefin Jadranka Kosor sagte, im Urteil des UN-Tribunals für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag heiße es, die kroatische Führung habe "in einem gemeinsamen kriminellen Unternehmen gegen internationales Recht und UN-Konventionen" verstoßen. Das sei nicht hinnehmbar.

In Kroatien wurde die Urteilsverkündung von Demonstrationen begleitet. Die dortige katholische Kirche hatte ebenso wie Regierungschefin Kosor Freisprüche für die Generäle verlangt. Vor allem Gotovina gilt als Nationalheld, weil er mit der Operation "Sturm" die Krajina zurückerobert und so die territoriale Zerstückelung des Landes durch serbische Aufständische und Truppen verhindert habe.

Auf dem Jelasic-Platz im Zentrum von Zagreb riefen Demonstranten "Katastrophe, Trauer, Schande", als das Urteil verkündet wurde. Die Behörden mahnten zur Ruhe. Weil Ausschreitungen befürchtet wurden, zog die Polizei Kräfte in der Innenstadt zusammen.

Das Staatsfernsehen versuchte in einer Sondersendung, mit Rechtsexperten das Urteil zu analysieren. Das Gericht habe kein einziges Argument der Verteidigung hören wollen, sagten sie. Dass Gotovina und ein weiterer General verurteilt wurden, ein dritter aber freigesprochen wurde, sei inkonsequent und lasse auf einen besseren Ausgang der Berufungsverhandlung hoffen.

Das UN-Tribunaerschüttert erschüttert mit seinem Urteil das Selbstverständnis fast aller Kroaten. Allgemeingut ist, dass Kroatien 1991 bis 1995 einen "gerechten Krieg" gegen seine serbische Minderheit geführt hat, die jahrelang ein Drittel des Landes "illegal okkupiert" hatte. Diese Lesart hatte Regierungschefin Kosor noch vor wenigen Tagen erneut klar gemacht.