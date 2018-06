Das Kabinett von Ministerpräsident Naoto Kan einigte sich auf einen Etatentwurf über 4,02 Billionen Yen (33,4 Milliarden Euro). Mit dem Sonderhaushalt sollen unter anderem die Trümmer beseitigt, Straßen und Häfen aufgebaut sowie die Errichtung von Behelfshäusern finanziert werden, hieß es. Das Parlament soll am Donnerstag über das Budget beraten und voraussichtlich am 2. Mai abstimmen, wie japanische Medien berichteten.

Durch die Dreifach-Katastrophe Mitte März – Erdbeben, Tsunami und AKW-Havarie – waren fast 28.000 Menschen gestorben. Viele sind vermisst. Der Sachschaden wird auf mehr als 200 Milliarden Euro geschätzt.

Um die ohnehin schon maroden Staatsfinanzen nicht noch weiter durch neue Staatsanleihen zu belasten, streicht die Regierung unter anderem zuvor geplante Ausgaben wie die Erhöhung des Kindergeldes. "Wir werden keine neuen Staatsanleihen auflegen", sagte Finanzminister Yoshihiko Noda. Seine Regierung halte trotz der größten Katastrophe, die das Land nach Worten Kans seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt, an ihrer Fiskaldisziplin fest. Dies sei "der erste Schritt", den Japan für seinen "Neuanfang" unternehme.

Einige Politiker halten allerdings weitere Nachtragshaushalte für erforderlich. Am Ende könnten sich die Kosten auf über zehn Billionen Yen summieren, hieß es weiter. Japan hat unter allen Industrieländern die höchsten Staatsschulden, die inzwischen etwa 200 Prozent des Bruttoinlandsprodukt betragen.

Der Chef des Atomkraftwerksbetreibers Tepco, Masataka Shimizu, mit dem Gouverneur der Provinz Fukushima zusammen, um sich persönlich für den Unfall in dem Atomkraftwerk Fukushima zu entschuldigen. Gouverneur Yuhei Sato hatte ihn zuvor zweimal mit den Worten abblitzen lassen: "Die Wut und Furcht der Menschen in dieser Provinz hat ihre Grenze erreicht."

Seit Mitternacht (Ortszeit) ist die Atomruine wegen der Strahlengefahr von einer Sperrzone umgeben: Das Gebiet im Umkreis von 20 Kilometern um das AKW herum darf jetzt nur noch mit staatlicher Genehmigung betreten werden. Binnen fünf Wochen müssen die Bewohner ihre Häuser verlassen. Die japanische Regierung forderte rund 10.500 Menschen ultimativ auf, drei Orte außerhalb der 20-Kilometer-Sperrzone um die Atomruine von Fukushima zu räumen. Die Bürger von Iitate, Katsurao, Namie und teilweise auch Kawamata und Minamisoma hätten dafür bis Ende Mai Zeit, sagte Regierungssprecher Yukio Edano. Die Regierung weitete ihre Evakuierungsanordnung demnach wegen der hohen Strahlung auf diese Gemeinden aus.

Derweil reiste Kaiser Akihito mit seiner Frau Michiko in die von der Naturkatastrophe betroffene Stadt Kitaibaraki, wie örtliche Medien berichteten. Es ist bereits das zweite Mal, dass das Kaiserpaar direkt in das Katastrophengebiet reist. Auch in Tokio hatte das Monarchenpaar bereits wiederholt Flüchtlinge besucht.