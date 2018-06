Während das politische Ringen um die Zukunft des Jemen weiter anhält, besteht die vorrangige Herausforderung des Landes darin, einen blutigen Bürgerkrieg abzuwenden. Die Verbündeten im Kampf gegen Jemens Präsident Ali Abdullah Salih sind höchst unterschiedliche Alliierte. Zwar haben Jugendliche und zivile Aktivisten die Proteste gegen das Regime ausgelöst - sie sind das symbolische Herz der Protestbewegung -, doch viel bemerkenswerter ist, dass sich die Protestbewegung zu einem Schlachtfeld der Mächtigen in Salihs eigenem Stammesverband Haschid entwickelt hat.

Die härtesten Gegner Salihs sind die Söhne von Abdullah Bin Hussein al-Ahmar, einem einflussreichen Scheich der Haschid. Hamid al-Ahmar, Mitglied der Partei Islah und erfolgreicher Geschäftsmann, fordert bereits seit Jahren den Rücktritt Salihs. Er war der erste in seiner Familie, der die Protestbewegung unterstützte. Sein Bruder Hussein trat kurz darauf ebenfalls der Bewegung bei, verließ die Partei Salihs und versammelte die Stammesunterstützer in der Hauptstadt, um sich mit den Oppositionellen zusammenzuschließen. Nach der Erschießung von 52 Oppositionellen in Jemens Hauptstadt Sanaa am 18. März sprach sich dann auch der älteste Bruder Sadik, Scheich der Hashid, für den Rücktritt Salihs aus.

April Longley Alley ist Senior Analyst für die Arabische Halbinsel bei der International Crisis Group, einem Think Tank in Brüssel

Am 22. März dann ein wirklich harter Rückschlag für Salih: Der einflussreiche General Ali Muhsin al-Ahmar, Mitglied von Salihs Stammesverband und zweitmächtigster Mann des Landes, wechselte das Lager und schloss sich den Oppositionellen an. Die Söhne des Scheichs al-Abdullah und einzelne Akteure wie Muhsin fühlten sich wegen der Machtkonzentration und der Privilegien, die sich bei Salihs Sohn Ahmed und seinen Neffen konzentrierten, ausgegrenzt. Indem sie Salih ihre Unterstützung entzogen, hat sich die Macht im Stammesverband Haschid von Salihs Familie auf sie selbst verlagert.

Muhsins Entscheidung, sich den Demonstranten anzuschließen, führte zum Seitenwechsel des Militärs. Zahlreiche Generäle erklärten ihre Unterstützung der Protestbewegung, einschließlich des Generals der östlichen Division, die die Öl- und Erdgasexporte im Südosten Jemens kontrolliert.

Trotz dieser Desertionen hat Salih aber noch ausreichend Unterstützung, um die Protestbewegung – zumindest gegenwärtig – in Schach zu halten. Obwohl die reguläre Armee die Oppositionellen aufgrund des Lagerwechsels Muhsins größtenteils unterstützt, sind die Republikanische Garde, deren Anführer Salihs Sohn ist, und die zentralen Sicherheitskräfte, die von Salihs Neffen und weiteren engen Beratern kontrolliert werden, dem Regime treu geblieben. Die Streitkräfte Muhsins verhalten sich defensiv, um die Oppositionellen auf dem Tagheer-Platz in Sanaa zu schützen, während die Republikanische Garde vor dem Präsidentenpalast, der Zentralbank und weiteren wichtigen Regierungsgebäuden verstärkt Präsenz zeigt. Beide Lager haben bis jetzt eine ernste Konfrontation vermieden, obwohl Gefechte in der Hafenstadt Al Mukallah im Südosten des Landes gemeldet wurden. Darüber hinaus haben Ali-Muhsin-treue Stämme Stellungen der Republikanischen Garde im nördlichen Regierungsbezirk Al Jawf angegriffen.

Streitkräfte beider Lager wurden nach Sanaa entsandt, um für eine mögliche Konfrontation vorbereitet zu sein. Die Sicherheitslage außerhalb der Hauptstadt wird zunehmend prekär. Die Landbevölkerung ist in den Händen der Stammesoberhäupter oder Volkskomitees, und der Infiltration von al-Qaida ausgesetzt. Bewaffnete Kämpfer haben bereits mehrere Städte in den Regierungsbezirken von Abyan erobert. Gruppen, die einen unabhängigen Staat im Südjemen fordern, haben ihre Kontrolle über Teile des Südens verstärkt, während Huthi-Rebellen die Provinz Saada vollständig unter ihre Gewalt gebracht haben.

Aufgrund der Entscheidung Muhsins, sich den Oppositionellen anzuschließen, fanden sofort einige zunächst vielversprechende Verhandlungen statt zwischen Salih, den Führern des Oppositionsbündnisses JMP (Joint Meeting Parties), und Muhsin selbst. Am 23. März gab Salih öffentlich bekannt, dass er einem am Monatsanfang vom JMP vorgeschlagenen 5-Punkte-Plan zustimmen werde. Der Plan sieht unter anderem seinen Rücktritt zum Ende des Jahres vor. Aus bisher unbekannten Gründen wurden die hinter verschlossenen Türen stattfindenden Verhandlungen kurz darauf abgebrochen. Die Opposition bestand darauf, dass Salih sofort zurücktritt.