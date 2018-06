Der libysche Machthaber Muammar al-Gadhafi hat US-Präsident Barack Obama in einem Brief aufgerufen, die von der Nato geführten Luftangriffe zu beenden. Nach Angaben des Senders CNN, der sich auf einen US-Regierungsbeamten berief, sprach Gadhafi von einem "ungerechten Krieg" gegen sein Land. "Wir haben durch das, was uns durch Ihre Worten und Taten zugefügt wurde, mehr moralisch, als physisch gelitten", wurde der libysche Führer zitiert. "Trotz allem werden Sie immer unser Sohn bleiben."

Die USA hatten bislang die Hauptlast der internationalen Luftangriffe gegen Stellungen der Gadhafi-Truppen getragen. Auch die Vereinten Nationen forderten ein Ende der Gewalt. Im Gegensatz zu Gadhafi bezog sich UN-Nothilfekoordinatorin Amos aber auf die Angriffe des libyschen Militärs auf die Bevölkerung. Sie bat vor allem dringend um einen Waffenstillstand in der von Gadhafi-Milizen belagerten und schwer umkämpften Stadt Misarata. "Ich bin in ernster Sorge wegen der humanitären Situation in der Stadt", sagte die Britin. Nach 40 Tagen ständiger Gefechte seien nicht nur die etwa 300.000 Einwohner in einer verzweifelten Situation. Schlimmer ergehe es noch den Tausenden Ausländern und Flüchtlingen. Nahrungsmittel, Wasser, Medikamente und auch Strom und andere grundlegende Dinge seien längst knapp. Nötig sei eine Feuerpause, um Hilfsgüter in die Stadt zu bringen.

Gadhafi äußerte CNN zufolge in dem wirr formulierten Schreiben die Hoffnung, dass Obama im nächsten Jahr als Präsident wiedergewählt wird. Eine demokratische Gesellschaft könne nicht durch Raketen und Kampfflugzeuge aufgebaut werden. "Sie sind ein Mann, der genug Mut hat, eine falsche Handlung zu annullieren." Bereits früher hatte Gadhafi Obama im väterlichen Ton geschrieben.

Über den jüngsten Brief hatte am Mittwoch zunächst die staatliche libysche Nachrichtenagentur Jana berichtet, allerdings ohne Angaben zum Inhalt. Obamas Sprecher Jay Carney bestätigte die Existenz des Schreibens. Das Weiße Haus messe dem Brief wenig Bedeutung bei, sagte er. "Offensichtlich ist es nicht der erste (Brief Gadhafis)." Die Position des Präsidenten sei bekannt. Nicht Worte zählten, sondern Taten: Gadhafi müsse die Gewalt gegen die Bevölkerung beenden und seine Truppen zurückziehen.

Bei einem britischen Luftangriff auf ein libysches Ölfeld starben nach Angaben der libyschen Regierung drei Menschen, weitere erlitten Verletzungen. Außerdem habe eine Pipeline Schaden genommen, die das Ölfeld Sarir mit dem Hafen Hariga verbindet, sagte der stellvertretende libysche Außenminister Chaled Kaim. Der Angriff verstoße gegen internationales Recht und sei nicht durch die UN-Resolution gedeckt, kritisierte er. Die Resolution sieht eine Flugverbotszone zum Schutz der Bevölkerung vor Gadhafis Truppen vor, die die Staaten militärisch überwachen. Einige westliche Staaten, darunter USA und Frankreich, gehen darüber hinaus gezielt gegen das libysche Militär vor. International verhängten die UN Sanktionen, um das Regime zu schwächen.