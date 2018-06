Jüngst hatte es Frankreich noch abgelehnt, Militärberater nach Libyen zu entsenden. Nun schließt sich die Regierung den Briten an, die eine Unterstützung der Rebellen mit Kriegsführungskenntnissen bereits angekündigt hatten.

Genauere Angaben zum Einsatz und zur Zahl der Offiziere, die nach Libyen entsandt werden, machten weder Präsident Nicolas Sarkozy noch der französische Regierungssprecher François Baroin. Es sollen jedoch weniger als zehn sein. Die Entsendung kämpfender Bodentruppen sei weiterhin nicht geplant, sagte der Sprecher.

Auch Rom schwenkte um: Zuvor hatte es sich ganz gegen den von der UN beschlossenen Militäreinsatz gewandt. Nun werde man zehn Experten nach Libyen entsenden, teilte der italienische Verteidigungsminister Ignazio La Russa mit. "Italien und Großbritannien sind sich der Notwendigkeit bewusst, die Rebellen militärisch auszubilden."

London hatte bereits am Dienstag personelle Unterstützung für die Aufständischen angekündigt. "Erfahrene Militärberater" sollen nach Bengasi geschickt werden, sagte Außenminister William Hague. Er wies darauf hin, der Einsatz sei von der UN-Resolution gedeckt; an Kämpfen mit Gadhafis Truppen beteiligten sich die britischen Experten nicht.

Grundsätzlich sollen ausländische Militärberater dazu beitragen, dass die libyschen Aufständischen ihre militärischen Aktivitäten besser mit der Nato abstimmen. Darüber hinaus sollen sie die Rebellen in militärischer Kommunikation ausbilden und an Waffensystemen schulen. In der Vergangenheit hatten Missverständnisse dazu geführt, dass die Allianzflugzeuge auch Aufständische bombardierten. Das westliche Bündnis greift seit März die Gadhafi-Truppen an, die die libysche Zivilbevölkerung bedrohen.

Auch Fernmelde- und Kommunikationsanlagen der Gadhafi-Streitkräfte gehören zu den Zielen. Nach libyschen Medienberichten wurden dabei Militär- und Mobilfunktürme in der Umgebung von Sirte, 460 Kilometer östlich von Tripolis, zerstört. "Kampfflugzeuge der kolonialen Kreuzfahrer-Aggression" hätten ihr Werk verrichtet, meldete das Staatsfernsehen.

In der seit mehr als sieben Wochen belagerten Stadt Misrata, 210 Kilometer östlich von Tripolis, gingen die Kämpfe unvermindert weiter. Aufständische verteidigten weiter den Hafen und Teile des Stadtzentrums gegen den Ansturm der wesentlich besser ausgerüsteten Gadhafi-Truppen. Die Rebellen baten um die Entsendung ausländischer Bodentruppen.