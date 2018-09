Misrata ist unter Beschuss. In der libyschen Stadt toben weiterhin Kämpfe. Und das, obwohl es am Samstag geheißen hatte, die Truppen des Machthabers Muammar al-Gadhafi hätten den Befehl erhalten, sich aus Misrata zurückzuziehen.

Ein Kämpfer der Rebellen in der Stadt sagte einem der neuen libyschen Fernsehsender, ein verletzter Soldat, der ihnen in die Hände gefallen sei, habe erklärt, die Truppen hätten tatsächlich den Befehl zu Abzug bekommen, allerdings nur, um bei einem geplanten Raketenbeschuss keine Opfer in den eigenen Reihen zu riskieren. Der libysche Vizeaußenminister Chaled Kaim sagte, die Regierungstruppen hätten sich aus der Stadt nicht zurückgezogen. "Sie haben lediglich ihre Operationen eingestellt." In den nächsten 48 Stunden solle den einheimischen Stämmen Zeit gegeben werden, eine "friedliche Lösung" zu finden.

Der militärische Sprecher des oppositionellen Nationalen Übergangsrats, Omar Bani, bezeichnete diese Ankündigung als "Trick". Gaddafi spiele ein "wirklich falsches Spiel", sagte er. Seine Truppen hätten sich vielmehr hinter die Frontlinie zurückgezogen und bereiteten sich auf neue Angriffe vor.

So setzte die libysche Armee ungeachtet der verkündeten Feuerpause ihre Kämpfe gegen die Rebellen fort. Fast ununterbrochen waren in der Hafenstadt am Sonntag Raketenexplosionen und Maschinengewehrfeuer zu hören. Die Truppen von Gadhafi hätten in den frühen Morgenstunden mit der Bombardierung begonnen und im Tagesverlauf nicht nachgelassen, sagte ein Rebellensprecher am Sonntag. Ziel seien das Stadtzentrum sowie drei Wohnviertel gewesen.

Zwei Soldaten, die von den Rebellen gefangengenommen wurden, sagten, die Gadhafi-Truppen seien dabei, Misrata zu verlieren. Viele Armeemitglieder seien "nicht mit dem einverstanden, was vor sich geht", sagte der 25-jährige Misbah Mansuri. "Man hat uns den Befehl gegeben, jeden zu töten, der die Straße überquert, auch Frauen und Kinder."

Die Aufständischen in Bengasi hatten in den vergangenen Wochen mit Fischerbooten immer wieder Waffen und Kämpfer nach Misrata gebracht. Einer der Unterstützer des Aufstandes in Bengasi sagte, vor einigen Tagen hatten ihnen die Rebellen in Misrata erklärt, sie bräuchten keine zusätzlichen Freiwilligen mehr, sondern nur noch Waffen und Munition.

Misrata liegt 210 Kilometer östlich von Tripolis und ist derzeit nur auf dem Seeweg zu erreichen. Die Versorgungslage der drittgrößten libyschen Stadt ist sehr schlecht. Tausende afrikanische Gastarbeiter, Dutzende verletzte Kämpfer und Zivilisten wurden per Schiff in Sicherheit gebracht.



Bei den anhaltenden Kämpfen kamen nach Krankenhausangaben am Sonntag mindestens drei Menschen ums Leben. Am Samstag waren mehr als 28 Menschen getötet worden – es war der blutigste Tag in den vergangenen zwei Monaten.