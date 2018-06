Nato-Kampfflugzeuge haben irrtümlich einen Fahrzeugkonvoi der Anti-Gadhafi-Milizen bombardiert und dabei mehr als zehn Aufständische getötet. Der Zwischenfall ereignete sich auf halbem Wege zwischen Adschdabija und Brega. Der angegriffene Konvoi war unerlaubt in eine Sperrzone gefahren, sagten Aufständische in Adschdabija.

Mehrere Autos der Anti-Gadhafi-Kämpfer wurden zerstört, hieß es. Ein Fotograf in Adschdabija berichtete, dass Rebellen am Kontrollpunkt beim Westausgang der Stadt keine Fahrzeuge mehr durchließen. Die Verwundeten seien in ein Krankenhaus in der Stadt Adschdabija gebracht worden, wo sie nun behandelt würden. Ein verletzter Kämpfer sagte: "Es war ein Nato-Luftangriff auf uns. Wir waren bei unseren Fahrzeugen nahe Brega."

Bereits am vergangenen Freitag hatten Nato-Jets im selben Gebiet versehentlich eine Rebellen-Stellung angegriffen. Dabei waren 13 Aufständische getötet und elf weitere verletzt worden. Das Bombardement hatten die Rebellen ausgelöst, als sie mit einem Luftabwehrgeschütz aus Freude über die nahenden Nato-Flugzeuge in den Himmel geschossen hatten.

Östlich des Öl-Hafens Brega haben die Rebellen unterdessen wieder Bodengewinne verzeichnet. Die Aufständischen waren von den an Waffen und Soldaten überlegenen Gadhafi-Truppen am Tag zuvor vollständig aus Brega verdrängt worden.

Militärführer und Sprecher der Regimegegner in ihrer Metropole Bengasi hatten zuletzt die Nato kritisiert, die bei ihren Lufteinsätzen nicht genügend entschlossen gegen Gadhafi-Streitkräfte am Boden vorgehen würde. Die westliche Allianz hatte diese Vorwürfe zurückgewiesen.

Im Kampfgebiet nahe Brega haben Truppen des Machthabers Muammar al-Gadhafi vier Journalisten gefangen genommen worden. Unter ihnen ist ein freier Mitarbeiter der Fotoagentur epa und der spanischen Nachrichtenagentur EFE. Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstag. Der spanische Fotograf, zwei US-amerikanische Journalisten und ein südafrikanischer Kollege seien verschleppt worden.

Die Vier hatten von Bengasi aus gearbeitet, der von den Aufständischen kontrollierten Metropole Ostlibyens. Offenbar waren sie bei ihren Recherchen im Kampfgebiet zwischen Adschdabija und Brega wegen der schnell wechselnden Fronten hinter die Linien der Gadhafi-Einheiten zurückgefallen. Über ihr weiteres Schicksal war zunächst nichts bekannt.

Die Gadhafi-Artillerie beschoss indes zwei Ölfelder im Osten Libyens. Gefechte wurden von den Feldern Sarir, Misla und aus der Region Waha gemeldet. Sie liegen im Osten des Landes, der weitgehend in der Hand der Rebellen ist. Die Aufständischen erklärten, alle drei Ölfelder seien mit Artillerie beschossen worden. In Milsa und Waha sei die Ölproduktion unterbrochen worden.

In Tripolis erklärte dagegen der amtierende Außenminister Chaled Kaim, britische Flugzeuge hätten das Sarir-Ölfeld bombardiert, dabei drei Menschen getötet sowie eine Pipeline beschädigt. Rebellen widersprachen dieser Darstellung und erklärten, Gadhafi-Truppen hatten das Ölfeld angegriffen. Die Pipeline führt vom Sarir-Ölfeld zum Hafen Marsa el Hariga bei Tobruk in ein Gebiet, das von Rebellen kontrolliert wird. Ein Interesse, hier die Ölversorgung zu unterbrechen, läge also eher auf Seiten der Regierungstruppen. Rebellen widersprachen auch der Darstellung der Regierung, alle Ölfelder unter eigene Kontrolle gebracht zu haben.

Die Rebellen sind auf Finanzquellen angewiesen, um den Feldzug gegen Gadhafi voranzutreiben. Am Mittwoch hat der unter liberianischer Flagge fahrende Tanker Equator in Marsa el Hariga abgelegt. Offenbar hatte er das erste von Rebellen verkaufte Öl seit Beginn der Aufstände im Februar geladen.

Unterdessen erklärte der Vorsitzende der Nationalen Libyschen Ölgesellschaft, Schokri Ghanem, die Ölförderung sei auf 250.000 bis 300.000 Barrel pro Tag gefallen. Vor dem Aufstand wurden in Libyen 1,6 Millionen Barrel pro Tag produziert. Libyen ist der drittgrößte Ölproduzent Afrikas und verfügt über die größten Ölvorkommen. Allerdings war es vor den bürgerkriegsartigen Kämpfen nur mit zwei Prozent an der globalen Ölproduktion beteiligt. Das meiste libysche Öl wurde nach Europa exportiert.