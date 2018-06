Die Vereinten Nationen haben vom libyschen Machthaber Muammar al-Gadhafi keine Sicherheitsgarantien erhalten, um Hilfe für die Menschen in Misrata und anderen belagerten Städten zu ermöglichen. Das ergab ein Gespräch der UN-Nothilfe-Koordinatorin Valerie Amos mit der libyschen Führung.

"Wir haben Zusicherungen erhalten, dass wir ein Büro in Tripolis eröffnen können, aber keine Garantien für die Eröffnung eines humanitären Korridors, um den Menschen in Misrata zu helfen", sagte Amos in der von den Aufständischen kontrollierten Stadt Bengasi.

Auf ihre Forderungen nach einer Waffenruhe sei man ebenfalls nicht eingegangen, sagte Amos. Sie hoffe trotzdem, dass es den Helfern der Vereinten Nationen gelingen werde, in den nächsten Tagen zumindest festzustellen, wie die Lage in den belagerten Städten im Westen des Landes ist und wo die Not am größten ist. Amos hatte in Tripolis unter anderem den Regierungschef al-Baghdadi Ali al-Mahmudi getroffen.

Die militärischen Auseinandersetzungen zwischen den Truppen Gadhafis und den Aufständischen spitzen sich unterdessen zu. Die Truppen des libyschen Machthabers verstärkten den Druck auf die Stadt Misrata, die sie seit sieben Wochen belagern. Die umkämpfte Küstenstadt war erneut Ziel von Raketen und Artilleriegeschossen, sagte ein Sprecher der Rebellen.

Allein am Sonntag seien in der strategisch wichtigen Stadt 17 Menschen getötet und etwa Hundert verletzt worden, die meisten von ihnen Zivilisten. Insgesamt sind bei den Kämpfen um die Stadt nach Ärzteangaben inzwischen etwa 1000 Menschen getötet worden, zudem habe es 3000 Verletzte gegeben. Bei 80 Prozent der Getöteten handele es sich um Zivilisten, sagte ein Sprecher des Krankenhauses der Stadt.

© ZEIT ONLINE

Misrata liegt im Westen Libyens und ist die größte unter den von Gadhafi-Truppen belagerten Städten. Hilfsgüter gelangen inzwischen nur noch auf dem Seeweg dorthin.

UN-Nothilfe-Koordinatorin Amos sagte, in Misrata fehle es an Lebensmitteln, Medikamenten und Trinkwasser. Am Montag gingen in der belagerten Stadt nach UN-Angaben rund 900 Menschen an Bord – vor allem Ghanaer und verletzte Libyer – um per Schiff nach Bengasi gebracht zu werden. Mehr als 3000 Ausländer warteten noch darauf, in Sicherheit gebracht zu werden.

Während Gadhafi rund um Misrata militärisch im Vorteil zu sein scheint, sind die Milizen der libyschen Regimegegner erneut auf den Ölhafen Brega vorgerückt. Nach Informationen des arabischen Nachrichtensenders Al Jazeera legten die Kämpfer etwa die halbe Strecke zwischen Adschdabija und Brega zurück.

Bereits am Vortag hatten die Aufständischen von Adschdabija aus einen Vorstoß auf das 80 Kilometer westlich gelegene Brega unternommen, waren aber von Gadhafis Truppen zurückgeschlagen worden.

Brega und Adschdabija, etwa 160 Kilometer südlich von Bengasi, sind wichtige Ölverladehäfen. In den vergangenen Wochen hatte die Front dort mehrfach hin- und hergewechselt.