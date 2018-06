Die USA wollen die libysche Opposition erstmals direkt unterstützen. Wie Außenministerin Hillary Clinton mitteilte, sollen die Regimegegner medizinische Artikel, Uniformen, Schutzausrüstung, Radios und Nahrungsmittel im Wert von 25 Millionen Dollar (17,2 Millionen Euro) erhalten.

Vorausgegangen seien wochenlange Beratungen mit den Gegnern von Machthaber Muammar al-Gadhafi über die am dringendsten benötigten Güter, sagte Clinton. Zur Begründung sagte sie, es sei wichtig, herauszustellen, dass die von der Stadt Bengasi aus organisierte Opposition keine organisierte Miliz ist. Die Unterstützung der Aufständischen stehe außerdem im Einklang mit der UN-Resolution zur Flugverbotszone, sagte Clinton. Sie sei aber "kein Blankoscheck".

Von der ostlibyschen Stadt aus koordinieren die Gegner Gadhafis den Kampf gegen das Regime. Sie bildeten dort auch eine Übergangsregierung, die Frankreich bereits anerkannte.

Seit Wochen versuchen bereits Nato-Truppen eine von den Vereinten Nationen verhängte Flugverbotszone durchzusetzen, um Angriffe der Gadhafi-Truppen auf die eigene Bevölkerung zu unterbinden. Mehrere Staaten unterstützen die Aufständischen nicht nur mit Hilfsgütern, sondern auch militärisch: Nach Großbritannien hatten auch Frankreich und Italien bekannt gegeben, Militärberater zur Unterstützung der Rebellen zu schicken. US-Außenministerin Clinton sagte, man beteilige sich daran nicht. "Aber wir unterstützen das."

Trotz der Ankündigung forderte der Übergangsrat in Bengasi erneut Waffenhilfe von der internationalen Staatengemeinschaft. Zudem sprachen sich die Rebellen für den Einsatz ausländischer Bodentruppen zum Schutz der Zivilisten in der belagerten Stadt Misrata aus.

"Wenn dies nötig ist, um humanitäre Hilfe zu leisten oder sichere Zonen für Zivilisten zu schaffen, so wäre dies auch durch die UN-Resolution 1973 gedeckt", sagte Abdelhafizh Ghoga, ein führendes Mitglied des Übergangsrates. Die Rebellen wollten aber nicht, dass diese Truppen mit ihnen an der Front gegen die Soldaten von Gadhafi kämpfen, sagte er.

Die UN hingegen sehen für solche Militärhilfe keine Notwendigkeit. Der Einsatz von EU-Truppen zum Schutz der Korridore für Hilfsgüter sei derzeit nicht nötig. Die UN seien in der Lage, "zivile Mittel zu nutzen", sagte die Leiterin der humanitären Einsätze der Vereinten Nationen, Valerie Amos. Die UN hatten mit EU und Nato vereinbart, im Bedarfsfall militärischen Schutz für die humanitären Hilfseinsätze anzufordern.

Nato-Kampfjets griffen laut einem Bericht des libyschen Staatsfernsehens Al Libya am Mittwochabend erneut Ziele in der Nähe der Hauptstadt Tripolis an. Das Ziel sei die Region Chellat el Ferdschan südwestlich von Tripolis gewesen, berichtete der Sender. Laut der amtlichen Nachrichtenagentur Jana wurden bei dem Angriff sieben Zivilisten getötet und 18 weitere verletzt. Das Regime wirft der Nato seit Wochen vor, auch Zivilisten zu töten.

Die Nato rief die Zivilbevölkerung auf, sich von den Gadhafi-Truppen fernzuhalten, um den Weg für Angriffe freizumachen. Am Dienstag hatte das Bündnis eingeräumt, dass die Lufteinsätze den Schutz von Zivilisten nicht sicherstellen könnten, weil die Gadhafi-Truppen ihre Panzer mit Zivilisten als menschlichen Schutzschilden sicherten.

In der besonders umkämpften Stadt Misrata im Westen des Landes kamen zwei bekannte Kriegsfotografen ums Leben. Der oscarnominierte britische Fotograf und Dokumentarfilmer Tim Hetherington und der US-Fotograf Chris Hondros starben durch einen Mörserangriff, wie ihre Auftraggeber Vanity Fair und Getty Images bestätigten. In der Nähe der Hauptstadt Tripolis starben laut libyschen Medienberichten sieben Zivilisten bei NATO-Luftangriffen.

Der 41-jährige Hetherington, der für seinen Dokumentarfilm "Restrepo" für den Oscar nominiert wurde, starb bei demselben Mörserangriff vom Mittwoch, bei dem auch der gleichaltrige Hondros verwundet wurde. Hondros erlitt schwere Kopfverletzungen und starb wenige Stunden nach dem Angriff, wie seine Fotoagentur Getty Images mitteilte. Hetherington schrieb seine letzte Twitter-Mitteilung am Dienstag: "In der belagerten libyschen Stadt Misrata. Heftiger Beschuss durch Gaddafi-Truppen. Keine Spur von der NATO."

Bei dem Angriff wurden zudem ihre Kollegen Guy Martin und Michael Brown verletzt. Die Zahl der in dem seit zwei Monaten andauernden Libyen-Konflikt getöteten Journalisten stieg damit auf drei.