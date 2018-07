Israels Außenminister Avigdor Lieberman hat der palästinensischen Autonomiebehörde wegen der Einigung von Fatah und Hamas auf eine Übergangsregierung mit Konsequenzen gedroht. "Mit dieser Übereinkunft ist eine rote Linie überschritten worden", sagte Lieberman im israelischen Militärrundfunk. Es gebe ein "riesiges Arsenal von Mitteln", mit dem Israel gegen die Autonomiebehörde von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas vorgehen könne.

So sei es möglich, den Sonderstatus von Abbas und Palästinenser-Regierungschef Salam Fajad abzuerkennen, sagte der ultranationalistische Politiker. Damit wäre es ihnen nicht mehr möglich, sich frei im Westjordanland zu bewegen. Auch könne der Transfer von Steuergeldern eingefroren werden, die Israel für die Autonomiebehörde erhebe.

Lieberman sagte, das Abkommen zwischen Fatah und Hamas werde zur Freilassung Hunderter "Hamas-Terroristen" führen, die derzeit von der palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland gefangen gehalten würden. Die geplanten Wahlen würden es zudem der Hamas erlauben, die Kontrolle auch über das Westjordanland zu erlangen.

Die rivalisierenden Palästinenserorganisationen hatten am Mittwoch mitgeteilt, sich auf die Bildung einer gemeinsamen Übergangsregierung geeinigt zu haben, die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen binnen eines Jahres einleiten soll. In den kommenden Tagen soll ein Versöhnungsabkommen unterzeichnet werden.

Die Hamas machte jedoch deutlich, am Widerstand gegen Israel festhalten zu wollen. Die Übergangsregierung werde keine Friedensverhandlungen mit dem jüdischen Staat führen.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas appellierte an die westlichen Staaten, die palästinensische Versöhnung zu unterstützen. "Was in Kairo passiert ist, ist der Schlüssel zum Frieden", sagte Abbas vor Journalisten in Ramallah. "Gebt uns eine Chance. Wir wissen, was zu tun ist." Die Übergangsregierung von Hamas und Fatah solle sich lediglich mit der Vorbereitung von Neuwahlen und dem Wiederaufbau des Gazastreifens befassen. "Die Diplomatie ist mein Bereich und die Regierung wird gemäß meiner Politik arbeiten", sagte Abbas, der als moderat gilt, bei einem Treffen mit israelischen Friedensaktivisten.

Nach Ansicht von Außenminister Guido Westerwelle (FDP) kann die Hamas für Deutschland so lange kein Gesprächspartner sein, wie sie das Existenzrecht Israels infrage stellt. "Dies bleibt für uns die Richtschnur." Russland hingegen begrüßte die Einigung von Fatah und Hamas. Moskau hoffe, dass die Palästinenser nach außen nun endlich geschlossen aufträten, hieß es aus dem Außenministerium. Auch Teheran reagierte positiv auf die Vereinbarung. "Dies ist ein positiver Schritt, um die historischen Ziele der unterdrückten palästinensischen Nation zu erreichen", erklärte der iranische Außenminister Ali Akbar Salehi.

Die Versöhnung von Fatah und Hamas gilt als wichtiger Schritt auf dem Weg zur Bildung eines unabhängigen Palästinenserstaates. Die Beziehungen der beiden Seiten hatten sich 2006 drastisch verschlechtert. Nach einem opferreichen Machtkampf hatte Hamas 2007 mit Gewalt die alleinige Kontrolle im Gazastreifen übernommen. Israel verhängte daraufhin eine strikte Blockade über das Palästinensergebiet.

Bereits am Mittwoch hatte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu gesagt, die palästinensische Regierung müsse "zwischen Frieden mit Israel und Frieden mit der Hamas" wählen. "Es kann keinen Frieden mit beiden geben, weil die Hamas die Zerstörung Israels anstrebt und dies offen sagt."