Die Außenminister der 28 Nato-Staaten diskutieren am zweiten Tag des Nato-Treffens mit ihrem russischen Kollegen Sergej Lawrow über die Pläne für eine Raketenabwehr in Europa. Bei dem System, das vor Angriffen von Staaten wie beispielsweise Iran schützen soll, hat die Nato Moskau eine enge Zusammenarbeit angeboten. Unklar ist noch, wie diese Kooperation aussehen soll.

Russland möchte einen gemeinsamen Gefechtsstand, um sicher zu sein, dass die Abwehr nicht gegen die eigenen Raketen gerichtet ist. Die Nato möchte ein eng verbundenes System, beharrt aber auf getrennten Entscheidungsstellen. Die Nato-Minister wollen auch mit ihren Kollegen aus Georgien und der Ukraine über eine engere Zusammenarbeit reden.

Zum Auftakt der zweitägigen Nato-Konferenz hatten sich die Außenminister am Donnerstag mit dem Libyen-Konflikt befasst. Sie stellten dem Machthaber Muammar al-Gadhafi erstmals klare Bedingungen für ein Ende ihres Militäreinsatzes: Keine Angriffe mehr auf Zivilisten, weitgehender Rückzug seiner Soldaten in die Kasernen und ungehinderter Zugang der Bevölkerung zu humanitären Hilfsleistungen.

Nach Auseinandersetzungen über die weitere Strategie in Libyen demonstrierten die 28 Außenminister in Berlin Einigkeit und Entschlossenheit. Die Frage, ob die Militäraktionen – wie von Frankreich und Großbritannien gefordert – zunächst ausgeweitet werden sollen, blieb aber unklar.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trat dem Eindruck entgegen, dass die internationale Staatengemeinschaft in der Libyen-Frage gespalten sei. Mit der Libyen-Resolution des Weltsicherheitsrats hätten die Vereinten Nationen ihre Entschlossenheit demonstriert, dem Krieg Gadhafis gegen sein eigenes Volk ein Ende zu bereiten. "Die Resolution gilt. Die internationale Staatengemeinschaft steht zusammen", sagte Merkel.

Die an der Afghanistan-Schutztruppe Isaf beteiligten 48 Staaten sagten Afghanistan Unterstützung auch für die Zeit nach Ende ihres Kampfeinsatzes 2014 zu. US-Außenministerin Hillary Clinton habe an die Verbündeten appelliert, die Solidarität mit Afghanistan auch praktisch unter Beweis zu stellen, sagte Mark Sedwill, der Nato-Vertreter in Afghanistan. Nach 2014 würden jährlich etwa sechs bis acht Milliarden US-Dollar (4,1 bis 5,5 Milliarden Euro) gebraucht, um die Kosten der dann 171.000 afghanischen Soldaten und 134.000 Polizisten zu decken, die dann selbst für die Sicherheit im Land sorgen sollen.