Die Auszählung in 35 der 36 Bundesstaaten Nigerias hat ergeben, dass Jonathan bei der Präsidentschaftswahl 22 Millionen Stimmen erhielt, etwa doppelt so viele wie der ehemalige Militärmachthaber Muhammadu Buhari, der das Land 1984-85 geführt hatte. Zu der Wahl am Samstag waren im bevölkerungsreichsten Land Afrikas insgesamt 19 Kandidaten angetreten. Sieger ist, wer in mindestens zwei Dritteln der Bundesstaaten mehr als 25 Prozent der Stimmen erhält.

Jonathan, ein 53-jähriger Christ aus dem Süden, hatte erst im vergangenen Jahr den schwer erkrankten und inzwischen gestorbenen Präsidenten Umaru Yar'Adua vertreten. Nach dessen Tod wurde er als Staatschef vereidigt. Jonathan erhielt vor allem in den christlichen Bundesstaaten des Südens und in den zentralen Staaten viele Stimmen. Im muslimisch dominierten Norden hingegen konnte der 69-jährige Buhari gute Erfolge verbuchen. Er beklagte Fälschungsversuche in vielen Wahllokalen und warf dem gegnerischen Lager vor, es seien vorab zahlreiche Stimmzettel zu Gunsten Jonathans ausgefüllt worden.

Wahlbeobachter lobten hingegen den überwiegend friedlichen und korrekten Verlauf der Wahlen. Aus Skepsis übernachteten aber etwa im Bundesstaat Bauchi und in Kano im Norden des Landes Wähler vor den Wahlbüros, um die Auszählung überwachen zu können.

"Die gute Nachricht ist, dass sich die Menschen für die Wahl interessieren, die schlechte, dass das Land in Nord und Süd gespalten ist", sagte Wahlbeobachter Chidi Odinkalu.

Angesichts des erwarteten Wahlergebnisses haben sich Anhänger des Herausforderers Jonathans, Buhari, heftige Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften geliefert. In Kano, der wichtigsten Stadt im muslimischen Norden des Landes, griffen sie zudem Christen an und schlugen auf sie ein.

Auch in anderen nördlichen Städten flammte Gewalt auf. Zeugen berichteten von einer brennenden Baptistenkirche in Zaria, der Heimatstadt des muslimischen Vizepräsidenten Namadi Sambo, sowie von weiteren Bränden und Todesopfern in mehreren Regionen. Vor allem junge Menschen gingen auf die Straßen, um gegen Jonathan zu protestieren. Viele Schulen und Geschäfte blieben geschlossen.

Zuvor waren am Samstag insgesamt mehr als 73 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen gewesen. Der Wahltag war im Vergleich zu vorherigen Abstimmungen weitgehend friedlich verlaufen. In der nordöstlichen Stadt Maiduguri explodierten Behörden zufolge zwei Bomben, die aber niemanden verletzten. Bei Ausschreitungen gingen im ebenfalls nordöstlich gelegenen Bundesstaat Bauchi demnach zwei Gebäude in Flammen auf. Zudem seien bei der Explosion einer Bombe in der weiter nordwestlich gelegenen Stadt Kaduna acht Menschen verletzt worden, hieß es.

Erst am 9. April hatte Nigeria ein neues Parlament gewählt. Am 26. April stehen in dem Land Abstimmungen über die Gouverneure und Regionalparlamente an.