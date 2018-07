Für den kubanischen Revolutionsführer Fidel Castro war es "beeindruckend", für Ehrengast Margot Honecker muss es wie eine Reise in die Vergangenheit gewirkt haben: Mit einer Militärparade gab die kubanische Staatsführung am Samstag den Startschuss zum insgesamt sechsten Parteitag der regierenden kommunistischen Partei und feierte sich damit erst einmal selbst. Damit die Botschaft vom Sozialismus auch bis in die letzten Winkel Havannas dringt, hatten die kommunistischen Machthaber nichts dem Zufall überlassen. Auf dem Platz der Revolution im Herzen Havannas sorgten Lautsprecher für die richtige Beschallung. Eilig hatten fleißige Helfer in den vergangenen Wochen rund um den Vorzeigeplatz einen neuen Belag auf die Straße gezaubert. Wenn die Welt anlässlich des Sieges in der Schweinebucht im Jahr 1961 und der Proklamierung des sozialistischen Charakters der Revolution vor genau 50 Jahren gen Kuba blickt, soll Havanna noch einmal in neuem Glanz erstrahlen.

Doch die kosmetischen Ausbesserungsarbeiten können nicht über den wahren Zustand Kubas hinwegtäuschen. Die kommunistische Insel hat enorme wirtschaftliche Probleme. Die Armut im Land ist an allen Ecken greifbar. Nicht zuletzt deshalb erwarten politische Beobachter Signale für eine weitere Öffnung der kubanischen Wirtschaft hin zu mehr Marktwirtschaft und privatem Engagement. Der Immobilienhandel soll ebenso in Teilen erlaubt werden wie der Verkauf von Autos. Nach offizieller Lesart handelt es sich dabei um eine "Aktualisierung des wirtschaftlichen Modells". "Die Aufgabe ist gigantisch, und uns bleibt nur noch wenig Zeit", hatte Präsident Raul Castro im Vorfeld des Parteitages die Wichtigkeit der kommenden Tage von Havanna betont.

Seine erste Botschaft des mehrtägigen, gigantischen Kongresses ist der Versuch einer zaghaften politischen Reform: "Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass es empfehlenswert ist, die Amtszeiten auf maximal zwei Perioden von je fünf Jahren zu begrenzen", sagte Raul Castro vor den rund 1.000 Delegierten. "Das ist möglich und notwendig unter den gegenwärtigen Bedingungen, die sich sehr von denen in den ersten Jahrzehnten der Revolution unterscheiden. Diese ist noch nicht gefestigt und ständigen Bedrohungen und Angriffen unterworfen." Kubas Politikkader sollen also verjüngt werden.

Mit Spannung erwarten die Kubaner auch die Aussagen zur versprochenen "Aktualisierung des wirtschaftlichen Modells". Immer mehr Straßenhändler bieten ihre Waren an, immer mehr kleinere Restaurants öffnen ihre Türen, um vor allem Touristen anzulocken. Die kommen reichlich: Nach offiziellen Angaben wuchs ihre Zahl in diesem Jahr um 10,4 Prozent. Mehr als eine Millionen Touristen strömten seit Jahresbeginn nach Kuba. Nicht alle kommen um sich die sehenswerten Kolonialbauten anzusehen. Prostitution ist in Kuba allgegenwärtig, die allein reisenden Männer und Frauen, die auf der Suche nach einem bezahlbaren Abenteuer sind, sind nicht zu übersehen. Ebenso die, die ihren Körper für harte Devisen verkaufen wollen oder müssen, um zu überleben. Der von Kubas Regierung angekündigte Kurswechsel – rund 500.000 Menschen aus dem Staatsdienst sollten eigentlich schon längst entlassen sein – stockt. Sie sollten im Gegenzug die Erlaubnis erhalten, privatwirtschaftlich tätig zu werden. Doch die kubanischen Mühlen mahlen langsam. Was ein Befreiungsschlag werden sollte, blieb bislang in den Schubladen der Betriebsverwaltungen liegen.

Zu Beginn des Parteitages wurde die kubanische Gesellschaft noch einmal eingeschworen. Kuba und seine greisen Staatsführer Raul und Fidel Castro feiern sich selbst und die historischen Ereignisse der Vergangenheit. Die ehemalige DDR-Bildungsministerin Margot Honecker kam eigens aus Chile angereist. Es war der erste Auftritt der Gattin des ehemaligen DDR-Staatschefs Erich Honecker seit einer Ehrung in Nicaragua vor drei Jahren. Ihr Auftritt passte zum Gesamteindruck: Ein klein wenig wirken Kubas Machthaber bereits jetzt wie Relikte aus einer vergangenen Zeit. Er werde auf dem Parteitag nur noch die Rolle eines einfachen Soldaten einnehmen, hatte Fidel Castro angekündigt und war folgerichtig der Auftaktveranstaltung ferngeblieben.