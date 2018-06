Bei der Vorstellung des Jahresberichtes in der Staatsduma hat Russlands Regierungschef Wladimir Putin massive Investitionen in die Wirtschaft und Verteidigung des Landes angekündigt. Putin forderte eine "neue Welle der Industrialisierung": "Wir haben einfach keine Alternative, wenn wir die Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen wollen." Beobachter sehen die live im Staatsfernsehen übertragene Rede, bei der Putin die wirtschaftlichen Erfolge seiner Regierung heraushob, als Auftakt des Wahlkampfs für die Präsidentenwahl 2012.

Für die nächsten Jahre steckte Putin seinem Land ambitionierte wirtschaftliche Ziele: Russland, das größte Flächenland der Erde, müsse seine Produktivität verdoppeln und in wichtigen Branchen verdrei- oder vervierfachen. Bis 2020 solle Russland so zu den fünf wichtigsten Volkswirtschaften der Welt gehören. Dann solle das Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner bei mehr als 35.000 US-Dollar (rund 24.500 Euro) liegen, sagte Putin. "Das ist mehr als der jetzige Stand in Frankreich oder Italien." Nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) dürfte Russlands BIP in diesem Jahr bei 12.400 Dollar liegen.

Russland benötige ein Jahrzehnt der nachhaltigen und ruhigen Entwicklung, sagte Putin mit Blick auf die turbulenten Reformen der 1990er Jahre. Jedes Jahr müsse "greifbare" Verbesserungen bringen. Korruption, Bürokratie und demografische Probleme gelten als Hindernisse für die wirtschaftliche Entwicklung Russlands. Die russische Wirtschaft müsse stark sein, um von einer Einmischung des Auslands geschützt zu sein. Wirtschaftliche Schwäche und eine Anfälligkeit gegenüber externer Einflüsse führten zu einer "Bedrohung der nationalen Souveränität".

Außerdem kündigte Putin an, die Modernisierung der Luftstreitkräfte und der Luftverteidigungssysteme voranzutreiben. Demnach sollen von 2013 an die Zahl der Interkontinentalraketen verdoppelt werden. "Die Armee bekommt neue strategische und taktische Raketensysteme", sagte Putin bei seiner Ansprache. Gebaut werden sollten Raketen der Typen RS-24 Jars (Nato-Code SS-24), Bulawa (SS-N-30) und Iskander-M (SS-26 Stone). Putin hatte bereits bei einem Besuch in Sibirien im März Investitionen von umgerechnet 1,9 Milliarden Euro in moderne Raketensysteme bis 2020 angekündigt.

Russland hatte in der Vergangenheit wiederholt die Aufstellung eines US-Raketenabwehrsystems in Europa als Gefahr für die eigene Sicherheit kritisiert. Im Gegenzug hatte Moskau gedroht, Raketen in der Ostsee-Exklave Kaliningrad rund um das frühere Königsberg zu stationieren. Zuletzt hatte Russland aber eine baldige Einigung mit der Nato über eine gemeinsame Raketenabwehr in Aussicht gestellt.