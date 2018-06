Obamas Kriege – der Plural im Buchtitel klingt mit Blick auf Libyen fast prophetisch. Er stimmte zwar schon, als es nur um Afghanistan und den Irak ging: die beiden Konflikte, die der Präsident von seinem Vorgänger Bush geerbt hat. Aber angesichts der überraschenden Dynamik in Nordafrika würde man nun erst recht gerne wissen, von welchen Werten und Zielen sich Barack Obama leiten lässt, wenn er Truppen losschickt. Libyen ist sein erster selbstgewählter Krieg. In vielerlei Hinsicht agiert er ganz anders als Bush. Die USA sollen Teil einer Koalition sein, nicht unilateral handeln. Er möchte trotz Amerikas überragender Militärmacht keine hervorstechende Führungsrolle in diesem Einsatz übernehmen.

Seit kurzem sind zwei Bücher über Obama in deutscher Übersetzung auf dem Markt, die in den USA breite Resonanz fanden. David Remnick, Chefredakteur der Zeitschrift The New Yorker , hat eine umfangreiche Biografie vorgelegt. Bob Woodward, der in den 70er Jahren den Watergate-Skandal aufdeckte, schreibt fast jährlich einen Bestseller über präsidiale Politik. Diesmal seziert er, wie sich Obamas Afghanistanstrategie im Lauf des Jahres 2009 formte. (In jeder amerikanischen Buchbesprechung wäre jetzt der Hinweis zwingend, dass der Autor dieser Rezension selbst ein Buch über Obama verfasst hat; US-Medien überlassen es ihren Nutzern, ob sie darin einen Vorteil sehen, nämlich Kenntnis der Materie, oder ob sie eher einen Interessenkonflikt befürchten.)

Natürlich kommt Libyen in beiden Büchern nicht vor. Bücher haben einen anderen Zeittakt als Tageszeitungen. Es dauert Monate, sie zu produzieren. Wenn sie aus einer Fremdsprache übersetzt werden, vergeht leicht ein dreiviertel Jahr vom letzten Handgriff am Originalmanuskript bis zum Erscheinen im deutschen Buchhandel. Und doch können sie manchmal auf der Höhe der Zeit sein, weil sie zeitgeschichtliche Hintergründe und Charakteranalysen liefern, die dem Leser helfen, das Tagesgeschehen besser zu verstehen.

Wer im Frühjahr 2011 die ersten Seiten liest, fühlt sich zunächst um eine Epoche zurückgeworfen. Remnick führt uns in den März 2007 zurück. In Selma, Alabama, einem symbolträchtigen Ort der schwarzen Bürgerrechtsbewegung 1965, nimmt Obama den Wahlkampf als erster aussichtsreicher US-Präsidentschaftskandidat dunkler Hautfarbe auf . Woodward beginnt mit den geheimdienstlichen Unterrichtungen über die Weltlage, die Obama seit dem 6. November 2008 erhält, zwei Tage nach seinem Wahlsieg . Da ist Bush noch zweieinhalb Monate im Amt. Aber die ganze Schwere der Verantwortung legt sich bereits auf Obamas Schultern. Wie lange scheint das her!

Woodward knüpft rasch einen Faden zur Gegenwart. Nach und nach lässt er Obamas wichtigste Berater auftreten, die mit ihren Sichtweisen, Interessen und Konflikten die Kriegsdebatte über Afghanistan vorantreiben: Militärische Oberbefehlshaber, Geheimdienstler, Verteidigungsminister und Außenministerin, der Nationale Sicherheitsberater. Sowie das innenpolitische Küchenkabinett aus Strategieberater, Stabschef und Pressesprecher; diese drei bewerten die Handlungsoptionen vor allem nach den mutmaßlichen Folgen für die nächsten Wahlen.

Die Lektüre ist einerseits unterhaltsam, weil Woodward in raschen Zügen Charaktere und Temperamente, Stärken und Schwächen der Personen skizziert und zudem immer wieder Klatsch und Tratsch über persönliche Fehden serviert. Er hat mit den meisten Beteiligten gesprochen, auch über die Inhalte vertraulicher Sitzungen, und gibt dem Leser mit seinen Quasi-Protokollen das Gefühl, bei den entscheidenden Weichenstellungen hinter verschlossenen Türen dabei zu sein.