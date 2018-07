Bei einem Sprengstoffanschlag auf eine Bundeswehr-Patrouille in Nordafghanistan ist ein deutscher Soldat getötet worden. Ein weiterer Soldat sei bei dem Anschlag nordwestlich von Kundus verletzt worden, sagte ein Vertreter der Bundeswehr vor dem Verteidigungsausschuss des Bundestages.

Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) verurteilte den Anschlag. "Dieser Anschlag berührt auch uns alle. Er trifft uns alle ins Herz", sagte er. Gleichzeitig machte der CDU-Politiker deutlich, dass der "feige, anonyme Anschlag" an der Strategie der Bundeswehr in Afghanistan nichts ändern werde. "Wir machen Fortschritte in Afghanistan. Wir haben die richtige Strategie, und diese Strategie werden wir auch weiter durchsetzen."

Die deutsche Patrouille war ersten Angaben zufolge 14 Kilometer nordwestlich von Kundus unterwegs, als der Sprengsatz detonierte. Die Soldaten befanden sich demnach in einem Fuchs-Truppentransporter. Auch ein afghanischer Übersetzer sei verletzt worden.

Seit Beginn der deutschen Beteiligung am Nato-Einsatz Isaf im Januar 2002 wurden in Afghanistan insgesamt 49 Bundeswehrsoldaten getötet, davon 31 bei Gefechten und Anschlägen. Zuletzt starben im Februar drei Bundeswehrsoldaten, nachdem ein Soldat der afghanischen Armee in einem Außenposten in der Provinz Baghlan das Feuer auf eine Gruppe deutscher Soldaten eröffnet hatte.