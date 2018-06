Der Vorsitzende der libyschen Ölgesellschaft NOC, Schukri Ghanim, ist nach Angaben arabischer Medien aus Tripolis geflohen und hat sich den Aufständischen angeschlossen.

In Oppositionskreisen wurde schon vor Wochen vermutet, dass Ghanim dies beabsichtigt, jedoch bisher noch keine Gelegenheit hatte, Tripolis zu verlassen. Viele höhere Funktionäre werden mittlerweile überwacht, nachdem bereits zahlreiche Armeekommandeure und Diplomaten Staatschef Muammar al-Gadhafi den Rücken zugewandt haben.

Die libysche Regierung berichtete unterdessen von weiteren Nato-Angriffen auf Tripolis am Dienstagmorgen. Kampfflugzeuge hätten dabei ein Polizeigebäude und eine Behörde zur Korruptionsbekämpfung beschädigt. Ein Regierungssprecher verurteilte die Angriffe. Es seien Zivilisten zu Schaden gekommen. Im libyschen Fernsehen wurden Bilder von schwer zerstörten Gebäuden in einer Wohngegend in Tripolis gezeigt.