Drei Monate nach dem Umsturz in Ägypten ist erstmals ein früherer Minister der Regierung von Hosni Mubarak verurteilt worden. Ein Gericht in Kairo sprach den ehemaligen Innenminister Habib al-Adli wegen Geldwäsche und persönlicher Bereicherung schuldig und schickt ihn für zwölf Jahre ins Gefängnis.

Al-Adli, der unter Mubarak zwölf Jahre Minister war, hatte vor Gericht seine Unschuld beteuert, muss sich nun aber noch in einem weiteren Prozess verantworten. Ihm wird vorgeworfen, das brutale Vorgehen der Polizei gegen Demonstranten während der Proteste angeordnet zu haben.

Unter dem Druck wochenlanger Massenproteste war Mubarak am 11. Februar zurückgetreten. Er steht derzeit in einem Krankenhaus im Badeort Scharm al-Scheich am Roten Meer unter Hausarrest. Auch er könnte vor Gericht gestellt werden – so zumindest lautet eine zentrale Forderung der Protestbewegung.

Die Person Mubarak war auch Auslöser für neue Zusammenstöße zwischen Anhängern und Gegnern des früheren Staatschefs. Dutzende Menschen wurden verletzt, als beide Seiten sich in der Nacht zum Donnerstag mit Steinen bewarfen.

Die Anhänger Mubaraks hatten ihn anlässlich seines 83. Geburtstags als "nationales Symbol" gefeiert und Straffreiheit gefordert. Die Gegner forderten daraufhin dessen Hinrichtung. Die Armee habe die Gewalt letztlich beendet.