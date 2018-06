Mit dem viel beschworenen Zusammenhalt zwischen der muslimischen Bevölkerungsmehrheit und der christlichen Minderheit, die während der Revolte gegen Staatschef Hosni Mubarak noch ausgerufen wurde, ist es dahin. Zwischen beiden Gruppen kam es zu neuer Gewalt, die die koptische Kirche nun in einem Dialog ausräumen will. Dieser müsse aber, so forderte einer ihrer Vertreter, ohne Tabus geführt werden.

"Egal, was passiert, immer heißt es nur, die Überreste des alten Regimes seien schuld, und zwar schon bevor die Ermittlungen begonnen haben", sagte der koptische Priester Jussif Samir im ägyptischen Staatsfernsehen. "Das reicht nicht, wir brauchen eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem, was in unserem Land geschieht." Die Bewegung der radikalen Islamisten sei wieder erstarkt. "Die Stimme, die wir nicht hören wollen, ist im Moment leider die Stimme, die auf der Straße lauter ist als alle anderen."

Die christliche Minderheit der Kopten pflegt in Ägypten eine der ältesten Kulturen am Nil. Der Fotograf Philipp Spalek hat sie beobachtet © Philipp Spalek

Wie schwierig die Verständigung werden könnte, zeigen die Äußerungen eines islamischen Religionswissenschaftlers, der nach Samir in der Sendung zu Wort kam. Er vermutete "eine versteckte Hand und ausländische Unterstützung" hinter der jüngsten Eskalation – Anschuldigungen, die auch von Seiten der Regierung laut geworden waren. Sie wiederum bezeichnete er als eine "Gegenrevolution", die von Anhängern des gestürzten Präsidenten Mubarak inszeniert worden sei.

In der Nacht zum Sonntag hatten radikale Muslime eine Kirche im Kairoer Viertel Imbaba angegriffen. Sie begründeten ihre Attacke mit der Behauptung, in dem Gotteshaus werde eine Frau festgehalten, die vom Christentum zum Islam konvertiert sei. Bei der Straßenschlacht, die daraufhin entbrannte, wurden nach Angaben der Polizei zwölf Menschen getötet und 230 verletzt.

Die Regierung will die Sicherheit im Land nun "mit eiserner Hand" garantieren. Alle, die der Sicherheit schaden wollten, müssten mit einem harten Vorgehen rechnen, sagte Justizminister Abdel Asis al-Gindi. Die Regierung werde "umgehend und streng" Gesetze anwenden, die Angriffe gegen religiöse Stätten und die Glaubensfreiheit unter Strafe stellten. Dabei kämen auch Anti-Terror-Gesetze gegen Unruhestifter zur Anwendung.

Bereits in den vergangenen zwei Monaten war es mehrfach zu Übergriffen auf Christen in Ägypten gekommen. Diese sogenannten Kopten machen zehn Prozent der rund 80 Millionen Ägypter aus. Im Alltag sehen sie sich häufig Diskriminierungen und Benachteiligungen durch die muslimische Mehrheit ausgesetzt.