Die US-Regierung hat Konten und Vermögenswerte des syrischen Machthabers Baschar al-Assad eingefroren. Zudem dürfen US-Bürger keine Geschäfte mehr mit dem syrischen Regime machen. Neben Präsident Assad betreffen die Sanktionen Vize-Präsident Faruk al-Schara, Ministerpräsident Adel Safar, sowie die Innen- und Verteidigungsminister und die Chefs des Militärgeheimdienstes und der Staatssicherheit.

Die USA und die EU hatten bereits im vergangenen Monat Strafmaßnahmen gegen syrische Regimevertreter verhängt, die nach ihrer Überzeugung eine direkte Rolle bei dem blutigen Vorgehen gegen Demonstranten gespielt haben.



Am Mittwoch hatte die EU die Sanktionen gegen Assad noch einmal verschärft. Ab der kommenden Woche soll für ihn und neun weitere Regimeangehörige ein Einreiseverbot für die Europäische Union gelten. Die Vertreter der 27 EU-Staaten einigten sich grundsätzlich auch auf Sanktionen, die noch weiter gehen, wie Diplomaten in Brüssel sagten. Eine endgültige Entscheidung soll jedoch erst am Montag von den EU-Außenministern getroffen werden.

Außenminister Guido Westerwelle (FDP) sagte, die bisherigen Sanktionen, von denen Assad ausgespart worden sei, hätten nicht zu einem Politikwechsel geführt. Daher werde man den Druck Assad "weiter erhöhen".



Welche praktischen Auswirkungen die Sanktionen der USA und der EU haben werden, ist bisher unklar. Zudem ist nicht bekannt, ob Assad tatsächlich viel Geld auf amerikanischen Konten lagern hat. Nach einem Bericht der BBC werden die Auswirkungen für das Regime minimal sein, es handele sich eher um einen symbolischen Schritt.

Bislang zeigt sich Assad von der internationalen Kritik unbeeindruckt. Gegenüber der Zeitung Watan sagte Assad zwar, dass seine Sicherheitskräfte im Umgang mit den Protesten Fehler gemacht hätten. Dies liege jedoch daran, dass sie nicht besonders erfahren seien mit solchen Situationen. Einer Delegation des Hauptstadt-Vororts Midan habe Assad jedoch versichert, 4000 Polizisten würden nun eine Zusatzausbildung erhalten. Assad sagte dem Zeitungsbericht zufolge, dass Syrien die Krise überwunden habe.

Unterdessen kam es in Tel Kalach, an der Grenze zum Libanon, erneut zu Gewalt. Die syrische Armee beschoss am Mittwoch die Stadt mit Panzern, um Proteste gegen Assad niederzuschlagen. Die wichtigste Straße zum Libanon sei unter Artilleriebeschuss und schweres Maschinengewehrfeuer genommen worden, berichtete ein Einwohner. Die Soldaten waren am Samstag in die Stadt eingerückt, nachdem dort Demonstranten zum Sturz der Regierung aufgerufen hatten.

Seit Beginn der Proteste in Syrien Mitte März wurden nach Schätzungen der Organisation Syrischer Menschenrechtsbeobachter mehr als 760 Zivilisten und 126 Angehörige der Sicherheitskräfte getötet. Zuletzt führten Militär und Geheimdienst massive Razzien in der westlichen Grenzstadt Tel Kalach durch. In den vergangenen drei Tagen seien dabei 27 Menschen getötet worden, sagte eine Menschenrechtsanwältin aus Damaskus. Tausende Menschen flohen über die Grenze in den Libanon.