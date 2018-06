Osama bin Laden ist seit einer Woche tot, die Fragen nach seiner Rolle im weltweiten Terrornetzwerk al-Qaida sowie nach seinen Unterstützern – vor allem in den pakistanischen Führungskadern – sind bis heute unbeantwortet. Noch vermeidet es die US-Regierung zwar, die Regierung in Islamabad direkt der Mitwisserschaft zu verdächtigen. Doch sie verlangt Antworten darüber, wie bin Laden so viele Jahre unentdeckt bleiben konnte und welche Helfer ihm dabei in Regierung, Militär und Geheimdiensten zur Seite standen. Dies machten sowohl US-Präsident Barack Obama als auch sein Nationaler Sicherheitsberater Tom Donilon in Interviews deutlich.

Dass der Al-Qaida-Chef diese Helfer gehabt hat, daran zweifelt in Washington niemand mehr. "Wir glauben, dass es ein Netzwerk an Unterstützern in Pakistan für bin Laden gegeben haben muss", bekräftigte Obama in seinem Interview mit dem Sender CBS eine These, die bereits sein Anti-Terror-Berater John Brennan nur einen Tag nach der Tötung des Terroristenführers formuliert hatte.

Die Zweifel am offiziell engen Verbündeten – Pakistan erhält milliardenschwere US-Finanzhilfen – liegen vor allem im Versteck Osama bin Ladens begründet. Dieser hielt sich jahrelang in einem Anwesen mitten in Pakistan verborgen – in der Garnisonsstadt Abbottabad in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer Kaderschmiede der pakistanischen Armee. Ohne Hilfe der örtlichen Behörden und den Führungskadern des Landes, so die Vermutung von Sicherheitsexperten nicht nur in Washington, wäre dies nicht möglich gewesen.

Allerdings wissen die USA noch nicht, wie diese Hilfe ausgesehen hat. Dies machte Obama bei CBS deutlich. "Wir wissen auch nicht, ob Mitglieder der Regierung daran beteiligt waren", sagte er und folgte damit Donilon, der zuvor in der NBC-Sendung Meet the Press gesagt hatte: "Die USA haben bis dato keine Beweise dafür, dass die pakistanische Regierung, das Militär oder die Geheimdienste über den Aufenthaltsort bin Ladens informiert gewesen sind." Allerdings müsse dies "untersucht" werden.

Die USA sehen hier vor allem Pakistan in der Pflicht. "Das ist etwas, was wir untersuchen müssen, und noch wichtiger: was die pakistanische Regierung untersuchen muss", sagte Obama, versicherte aber, dass Islamabad daran ebenfalls ein "profundes" Interesse habe. Diese Fragen könnten aber nicht innerhalb weniger Tage geklärt werden.

Gleichwohl erhöhte Sicherheitsberater Donilon den Druck auf Pakistan: In der CNN-Sendung State of the Union forderte er, dass US-Ermittler die drei Witwen bin Ladens vernehmen können, die sich seit der Operation in Abbottabad in pakistanischem Gewahrsam befinden. Auch Material, das die örtlichen Sicherheitskräfte sichergestellt hätten, müssten an die USA übergeben werden. "Wir glauben, dass die Frauen ganz genau wissen, wer in all den Jahren dafür gesorgt hat, dass bin Laden am Leben bleibt", zitiert die New York Times einen US-Regierungsbeamten.

Pakistan hatte zwar in der vergangenen Woche zugesichert, die Hintergründe aufzuklären, zu den jüngsten Äußerungen von Obama und Donilon schwieg die Führung bislang aber. Allerdings versuchen Militär und Geheimdienst, die Vorwürfe aus Washington abzumildern, indem sie die Rolle bin Ladens im Terrornetzwerk al-Qaida herunterspielen. Dieser habe nämlich keineswegs von seinem Versteck aus Kommandoaktionen angestrengt oder gar geleitet.

Genau davon gehen die USA aber aus, was auch Obama noch einmal hervorhob. Mit der Tötung von bin Laden habe man dem Terrornetzwerk einen "fatalen Schlag" versetzt, sagte er bei CBS. Dies bedeute zwar nicht, "dass wir den Terrorismus besiegen werden. Doch es bedeutet, dass wir eine Chance haben, dieser Organisation einen wirklich fatalen Schlag zu versetzen, wenn wir in den nächsten Monaten aggressiv fortfahren."

Aufschlussreich dürfte dabei auch das Material sein, das die US-Soldaten in bin Ladens Versteck sichergestellt haben. Beschlagnahmt wurden Computer, Disketten und Speichermedien. Ein US-Geheimdienstvertreter bezeichnete dieses Kompendium als den "wichtigsten" Fund an Terror-Videos aller Zeiten – ein Fund, der die Ermittler womöglich auch auf die Spur pakistanischer Helfershelfer bin Ladens führen könnte.