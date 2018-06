Der griechische Ministerpräsident Giorgos Papandreou und sein Ministerrat haben bei einer Sondersitzung eine Reihe neuer Sparmaßnahmen beschlossen. Finanzminister Giorgos Papakonstantinou teilte mit, dass an erster Stelle der Verkauf von Teilen der zwei größten Häfen des Landes stehe: Thessaloniki und Piräus. Zudem sollen "sofort" die staatlichen Anteile an der Telefongesellschaft OTE, an der Postbank sowie an der Wassergesellschaft in Thessaloniki verkauft werden. Damit solle das "ehrgeizige Privatisierungsprogramm" des Landes vorangetrieben werden.

Wie die Athener Zeitung To Vima berichtet, gilt das neue Sparpaket für vier Jahre. Insgesamt sollen bis 2015 etwa 50 Milliarden Euro durch den Verkauf staatlicher Immobilien sowie aus Privatisierungen und Kürzungen im Staatsapparat zusammenkommen. Zudem muss Griechenland allein in diesem Jahr weitere sechs Milliarden Euro sparen.

Aus diesem Grund plane die Regierung die Verkehrssteuern um 20 Prozent zu erhöhen, berichtet die Zeitung. Zudem sollen nicht alkoholische Getränke besteuert werden. Heiz- und Dieselöl sollen zum gleichen Preis verkauft werden; bislang war Heizöl billiger. Im staatlichen Bereich sollen sämtliche Boni abgeschafft werden. Außerdem sollen ein Kasino nahe Athen sowie weitere Aktien des Athener Flughafens "Eleftherios Venizelos" verkauft werden.

Griechenland hat nur noch bis Mitte Juli Geld, um seine Verpflichtungen zu erfüllen und Löhne sowie Pensionen zu zahlen. Am Dienstag will Papandreou auch die Oppositionschefs über die Lage informieren und ihre Zustimmung einfordern, hieß es. Anfang Juni soll das neue Sparpaket vom Parlament gebilligt werden.

Griechenland benötigt dringend eine weitere Hilfs-Tranche von EU und Internationalem Währungsfonds (IWF) in Höhe von zwölf Milliarden Euro. Die Experten der EU und des IWF haben der Auszahlung der benötigten Hilfe aber noch nicht zugestimmt, weil das bisherige Sparprogramm Griechenlands gescheitert ist. Sie wollen am Mittwoch erneut prüfen, ob mit dem neuen Sparprogramm das Geld doch noch an Athen überwiesen werden kann.