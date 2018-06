Die jemenitische Opposition fordert angesichts der anhaltenden Gewalt gegen Regierungsgegner mehr Unterstützung von der Europäischen Union und den USA. In einer Erklärung kritisierten Oppositionsvertreter das "Schweigen der internationalen Gemeinschaft" im Hinblick auf das brutale Vorgehen der jemenitischen Sicherheitskräfte.

Die Zurückhaltung des Westens werde von Salih als Freibrief aufgefasst, die Demonstrationen gegen seine 32-jährige Langzeit-Herrschaft unter Einsatz der Sicherheitskräfte immer wieder gewaltsam zu unterdrücken, hieß es in der Erklärung. Die Stellungnahme richtete sich neben der EU und den USA auch an die benachbarten arabischen Staaten, darunter Saudi-Arabien.

Die Angesprochenen hielten sich zurück. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Werner Hoyer (FDP), äußerte sich besorgt angesichts der Zuspitzung der Lage. "Repression ist nicht die Antwort auf das politische Vakuum und die tiefgreifenden Probleme im Land", sagte Hoyer. "Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden."

Auch die USA verurteilten die Gewalt im Land. Die US-Regierung sei "tief beunruhigt" über die neuerliche Eskalation, teilte der Sprecher des Außenamts in Washington, Mark Toner, mit. Die Sicherheitskräfte des Landes sollten "größte Zurückhaltung" üben. Die Machtübergabe müsse "unverzüglich beginnen".

Ungeachtet der internationalen Appelle ließ Präsident Salih seine Truppen wieder hart gegen Regierungsgegner vorgehen. Binnen 24 Stunden starben in verschiedenen Städten erneut mindestens 19 Menschen bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Allein in der Hauptstadt Sanaa töteten Sicherheitskräfte und Milizionäre zwölf Demonstranten, wie Krankenhausmitarbeiter berichteten. Augenzeugenberichten zufolge wurden bei den Auseinandersetzungen weitere 230 Menschen verletzt, nachdem Heckenschützen in die Menge gefeuert hatten.

Auch in anderen Städten hab es wieder Tote. So starben in Bajda im Südosten offenbar drei Regierungsgegner durch Schüsse, als sie Porträts von Präsident Salih zerrissen.

Salih, der das arabische Land seit fast 33 Jahren regiert, hatte zuvor unter dem Druck der Proteste Reformen und seinen baldigen Rücktritt angekündigt. Doch eine Einigung mit der Opposition zur Organisation des Übergangs gelang bislang nicht, Salih revidierte sein Rücktrittsangebot gar.

Angaben von Menschenrechtlern und Oppositionsvertretern zufolge haben bewaffnete Anhänger des Regimes bislang rund 170 Demonstranten getötet und mehr als 1000 verletzt.