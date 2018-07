Russland ist nach Angaben des Kreml von den G-8-Staaten zur Vermittlung im Libyen-Krieg aufgefordert worden. "Bei jedem bilateralen Treffen ist dieser Wunsch deutlich geworden", sagte die Sprecherin von Präsident Dmitrij Medwedjew. Sie ließ allerdings offen, ob sich Russland zu der Bitte geäußert hat. Medwedjew hatte sich am Rande des Gipfels in Deauville mit US-Präsident Barack Obama, dem französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy und dem britischen Premierminister David Cameron getroffen.

Eine von Großbritannien, Frankreich und den USA initiierte Nato-Allianz bombardiert seit Wochen Ziele in Libyen. Sie will nach eigener Darstellung die Zivilbevölkerung schützen, nachdem die Proteste gegen die Regierung des Machthabers Muammar al-Gadhafi von diesem mit Waffengewalt niedergeschlagen wurden.

Allerdings zeichnet sich kein Ende der Kämpfe ab. Auch in dieser Nacht ist Tripolis nach Angaben des Staatsfernsehens bombardiert worden. Wie der arabische Nachrichtensender al-Dschasira berichtete, war von fünf starken Explosionen die Rede. Es sei ein Areal getroffen worden, das Gadhafi benutzt.

Wie das russische Außenministerium mitteilte, hat auch der libysche Ministerpräsident Al-Baghdadi Al-Mahmudi Außenminister Sergej Lawrow um Hilfe bei der Vermittlung eines Waffenstillstandes und bei Verhandlungen ohne Vorbedingungen gebeten. Es gebe eine echte Chance für ein Abkommen, hieß es beim russischen Außenministerium. Aber die Libyer müssten Verantwortung für das Schicksal ihres Landes und ihres Volkes übernehmen.

Die Aufständischen allerdings lehnen jede Einigung ab, die keinen Rücktritt des seit mehr als vier Jahrzehnten herrschenden Gadhafi beinhaltet. Die USA hatten den jüngsten Vorschlag Libyens für eine Waffenruhe bereits gestern als unglaubwürdig zurückgewiesen.

Am heutigen zweiten und letzten Tag des G-8-Gipfels soll es nicht nur um Libyen gehen. Die teilnehmenden Staaten wollen den Wandel in der arabischen Welt insgesamt und ihre Unterstützung für Afrika beraten. Auf der Tagesordnung stehen Finanzhilfen und eine Umwandlung von Schulden.

Nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) benötigen die von Aufständen erfassten Staaten in Nahost und Nordafrika in den kommenden drei Jahren Finanzhilfen von mehr als 160 Milliarden Dollar. Die Region müsse sich auf einen "grundlegenden Wandel seines Wirtschaftsmodells" vorbereiten. Zudem litten die Staaten an den weltweit steigenden Rohstoff-, Lebensmittel- und Energiepreisen, die einen höheren Inflationsdruck auslösten. Der IWF selbst will etwa 35 Milliarden Dollar beisteuern. Den Großteil müsse in den kommenden 18 Monaten die internationale Gemeinschaft stemmen.

Die Menschen in den arabischen Staaten drängte nicht nur der Wille nach demokratischen Reformen auf die Straße, sondern vor allem die wirtschaftliche Not. Dem IWF-Regionalbeauftragten Masud Ahmed zufolge müssen die Öl importierenden Länder in den kommenden zehn Jahren 55 bis 70 Millionen Arbeitsplätze, vor allem für junge Menschen, schaffen. Zugleich müsse die zugunsten der Staatsbetriebe vernachlässigte Privatwirtschaft in Schwung gebracht werden.