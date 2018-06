Trotz des Belagerungsrings der Truppen des libyschen Machthabers Muammar al-Gadhafi ist es einer Hilfsorganisation gelungen, fast 900 Menschen aus der umkämpften Stadt herauszubringen. Wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) mitteilte, verließ die Red Star One den Hafen von Misrata.

An Bord seien rund 800 in Libyen gestrandete Gastarbeiter vor allem aus afrikanischen Ländern, etwa 50 verletzte Bewohner Misratas, einige internationale Ärzte und rund 20 Journalisten. Das Schiff habe Kurs auf Bengasi, die Hochburg der Regimegegner im Osten Libyens, genommen.

Misrata konnte fast eine Woche lang nicht von Schiffen angesteuert werden, weil die Hafeneinfahrt von Gadhafis Truppen beschossen wird. Zudem hatten Regierungstruppen die Hafeneinfahrt vermint. Auch beim Ablegen der Red Star One waren im Hintergrund Schüsse zu hören.

Die Versorgungslage in der 400.000-Einwohner-Stadt hatte sich in den vergangenen Tagen weiter zugespitzt. Wegen des Ausbleibens von Hilfslieferungen seien Lebensmittel und Medikamente knapp, sagte ein Sprecher der Verteidiger der Stadt am Mittwoch. Die Red Star One konnte nun 180 Tonnen Hilfsgüter nach Misrata bringen.

Italiens Parlament beschloss mit knapper Mehrheit, sich mit eigenen Kampfflugzeugen an den Nato-Luftangriffen gegen Gadhafi zu beteiligen. Der Beschluss beinhaltet auf Drängen des Koalitionspartners Lega Nord eine mit der Nato abzustimmende zeitliche Befristung für die italienische Beteiligung. Ein Datum wurde jedoch zunächst nicht genannt.

Nach Angaben von Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen macht die Allianz bei ihrem Einsatz in Libyen Fortschritte. "Jede Woche, jeden Tag gibt es neue Fortschritte und treffen wir wichtige Ziele", sagte er. Zugleich wies er Vorwürfe zurück, die Nato versuche gezielt Gadhafi zu töten. "Wir haben militärische Fähigkeiten zum Ziel und ich habe volles Vertrauen in die Fähigkeit unserer militärischen Führung, legitime militärische Ziele zu identifizieren." Außerdem betonte er die Wichtigkeit der Mission: "Es ist schwer, sich vorzustellen, dass die Angriffe auf Zivilisten aufhören, solange Gadhafi an der Macht ist", sagte Rasmussen.