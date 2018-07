Schwere Explosionen, Feuerbälle am Himmel: Die libysche Hauptstadt Tripolis ist in der Nacht zum Dienstag das erklärte Ziel der alliierten Truppen gewesen. Augenzeugen berichten von den stärksten Einsätzen seit Beginn der Nato-Militäraktionen gegen das Regime von Machthaber Muammar al-Gadhafi.

Die Attacken zielten demnach auf die Gegend Bab al-Aziziya im Zentrum der Hauptstadt, wo die Alliierten Gadhafi und sein Kommandozentrum vermuten. Militärjets überflogen die Stadt in geringer Höhe, Bilder der BBC zeigten schwarzen Rauch über der nächtlichen Stadt. Nato-Flugzeuge hätten eine Reihe von Lenkwaffen abgeschossen, teilte das Militärbündnis mit.

Schilderungen des Einsatzes fallen unterschiedlich aus, je nach Sichtweise: Die New York Times zitiert einen Regierungssprecher, demnach die Attacke eine Hilfseinheit des Militärs traf, den sogenannten Zivilschutz. Die drei Todesopfer und etwa 150 Verwundete seien Zivilisten aus der Nachbarschaft gewesen. Ein Nato-Sprecher bezeichnete das Ziel als einen Fahrzeugpark des Gadhafi-Regimes.

Insgesamt verstärkten Nato-Staaten derzeit den Kampf gegen das Regime. So war am Montagabend bekannt geworden, dass Frankreich und Großbritannien Kampfhubschrauber entsenden wollen. Dadurch seien präzisere Angriffe gegen Ziele am Boden möglich, sagte der französische Verteidigungsminister Gérard Longuet am Montagabend in Brüssel. Er bezog sich auf ein Gespräch mit Gerald Howarth, dem britischen Minister für internationale Sicherheitsstrategie, während des Brüsseler Treffens der EU-Verteidigungsminister.

Zuvor hatte Longuets Außenministerkollege Alain Juppé gesagt, Frankreich stelle für den Einsatz Kampfhubschrauber zur Verfügung. Der französischen Regierung zufolge geht es nicht um einen Strategiewechsel. Zum Schutz der Bevölkerung seien aber nicht nur Angriffe auf gepanzerte Fahrzeuge und Flugzeuge nötig, sondern auch auf Kommandozentren und Versorgungsstrukturen, sagte Juppe.