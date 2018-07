Die sogenannte internationale Libyen-Kontaktgruppe hat sich auf ihrem Treffen in Rom darauf geeinigt, die Rebellen in dem nordafrikanischen Land nun auch finanziell zu unterstützen. Hierfür werde ein Sonderfonds eingerichtet, teilte der italienische Außenminister Franco Frattini mit. Der sogenannte Nationale Übergangsrat der Aufständischen brauche eine "stärkere wirtschaftliche Unterstützung", die zeitlich befristet sein solle. Die Führung der Rebellen hatte westliche Staaten zuvor um Hilfen in Höhe von zwei bis drei Milliarden Dollar gebeten.

Zur Finanzierung sollten die von der Europäischen Union und den Vereinten Nationen eingefrorenen Vermögen des libyschen Diktators Muammar al-Gadhafi und dessen Familie als Sicherheiten für aufzunehmende Kredite genutzt werden, sagte Frattini. Allein in Deutschland sind Konten im Wert von etwa 6,1 Milliarden Euro gesperrt. Der "Temporäre Finanzmechanismus" – so der offizielle Titel – soll strengen Kontrollmechanismen unterliegen. Auch Geld aus den Einnahmen der Ölförderung in libyschen Rebellengebieten soll darin einfließen.

Der britische Außenminister William Hague warb dafür, sich nicht nur in Libyen, sondern auch in allen anderen Ländern finanziell zu engagieren, in denen es derzeit revolutionäre Bestrebungen der Demokratiebewegung gibt. Nur so könne in Nordafrika, auf der arabischen Halbinsel und im Nahen Osten ein "Rückfall zu noch autoritäreren Regimen, Konflikten und verstärktem Terrorismus" verhindert werden, sagte Hague wenige Stunden vor dem Treffen in Rom.

Großbritannien werde daher auf dem G-8-Gipfel in Frankreich vorschlagen, die internationale Finanzhilfe für die Region zu verstärken und zu koordinieren. Die Europäische Union müsse den arabischen Nationen "die Hand der Freundschaft" reichen und für die Zukunft etwa eine Freihandelszone und eine Zollunion in Aussicht stellen.

Der Kontaktgruppe gehören unter anderem jene Staaten an, die sich an der Nato-geführten Militärintervention gegen Gadhafi und seine Truppen beteiligen. Darüber hinaus ist auch Deutschland vertreten. Das Treffen in Rom ist das dritte, zuvor hatte die Gruppe bereits in London und Katar getagt. An den Beratungen in der italienischen Hauptstadt nehmen Vertreter von insgesamt 40 Staaten und internationalen Organisationen teil. Sie wollten auch über diplomatische Auswege aus dem Konflikt in Libyen beraten. Dazu sollen nach früheren Angaben Frattinis Zeitpläne für einen Waffenstillstand und für eine "verfassungsgebende Versammlung der libyschen Versöhnung" verabschiedet werden.

Außenminister Guido Westerwelle (FDP) forderte, den "politischen Druck" auf das libysche Regime zu verstärken. Sein italienischer Kollege Frattini warnte davor, auf Gadhafi hereinzufallen, der einen Keil in die internationale Gemeinschaft treiben wolle. "Wir sind hier, um Einigkeit zu zeigen."

US-Außenministerin Hillary Clinton trat ebenfalls dafür ein, den politischen Druck auf Libyens Machthaber zu erhöhen, "um der Gewalt gegen die Zivilisten ein Ende zu setzen und den demokratischen Übergang in eine bessere Zukunft zu ermöglichen". Dazu gehöre aber auch mehr militärischer und wirtschaftlicher Druck. Die Kontaktgruppe hatte zuvor schon in London und dem Golfstaat Katar getagt.