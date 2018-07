US-Präsident Barack Obama will offenbar endgültig keine Veröffentlichung von Bildern der Leiche bin Ladens. Das berichteten am Mittwoch übereinstimmend die Fernsehsender NBC und CBS. Der Nachrichtensender CNN zitierte darüber hinaus einen nicht namentlich genannten Mitarbeiter des Weißen Hauses.

Hinter der Entscheidung stehe unter anderem die Sorge um die nationale Sicherheit, so Regierungssprecher Jay Carney. Obama sagte in einem Interview des Senders CBS, das am Mittwoch ausgestrahlt werden sollte: "Es ist uns sehr wichtig, dass sehr eindringliche Fotos von jemandem, der in den Kopf geschossen wurde (...) nicht als Propaganda-Werkzeug im Umlauf sind." Man werde die Aufnahmen nicht wie "Trophäen" behandeln.

Die Regierung hatte tagelang beraten, ob sie die Aufnahmen freigeben soll, um einen endgültigen Beweis für den Tod des Terroristenchefs zu liefern. So hatte sich beispielsweise CIA-Chef Leon Panetta angesichts der Spekulationen um den Tod von bin Laden für die Veröffentlichung eines Fotos ausgesprochen.

Skeptiker hatten hingegen zu bedenken gegeben, dass die Bilder "zu grauenhaft" seien, um sie zu veröffentlichen. US-Sender zitierten ungenannte Quellen, nach denen auf den Aufnahmen eine klaffende Schusswunde am Kopf sowie Gehirnmasse zu sehen seien.

Eine nicht repräsentative CNN-Umfrage ergab, dass eine Mehrheit der Amerikaner (56 Prozent) sich für eine Veröffentlichung eines Fotos aussprach, während 39 Prozent dies ablehnten.

Unterdessen soll eine zwölfjährige Tochter bin Ladens nach pakistanischen Angaben die Tötung ihres Vaters durch US-Spezialeinheiten mitangesehen haben. Sie sei es gewesen, die bestätigt habe, dass bin Laden erschossen und weggebracht worden sei, sagte ein Beamter des pakistanischen Geheimdienstes ISI.

Wie pakistanische Medien berichten, soll das Mädchen beobachtet haben, dass ihr Vater zunächst lebend gefasst und wenig später vor den Augen seiner Familie erschossen wurde. Dies berichtete die Zeitung The News unter Berufung auf Sicherheitskreise in Pakistan.

Nach der US-Kommandoaktion in Abbottabad nördlich von Islamabad hätten die pakistanischen Einsatzkräfte das Mädchen gemeinsam mit zwei oder drei Frauen sowie acht weiteren Kindern im Haus bin Ladens gefunden, sagte der ISI-Beamte.

Die Frauen und Kinder würden derzeit festgehalten. Die Gruppe werde noch vernommen, hieß es. Die pakistanische Regierung hatte am Dienstag erklärt, für die Gruppe werde gesorgt. Einige von ihnen seien mit Verletzungen oder einem Schock ins Krankenhaus eingeliefert worden. Später sollten sie in ihre Heimatländer zurückgebracht werden.