US-Präsident Barack Obama hat mit seiner Grundsatzrede zur Lage im Nahen Osten und Nordafrika verhaltene bis ablehnende Reaktionen bei den Akteuren des Nahostkonfliktes ausgelöst. Der US-Präsident hatte sich erstmals öffentlich für einen israelischen Rückzug auf die Grenzen von 1967 eingesetzt und damit die palästinensische Position unterstützt.

Bereits kurz nach der Ansprache hatte sich der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu enttäuscht über Obamas Friedensvorschläge geäußert. Netanjahu, der heute in Washington im Rahmen eines mehrtägigen Besuchs mit Obama zusammentrifft, sagte, die Gründung eines Palästinenserstaates dürfe nicht auf Kosten der Existenz Israels erfolgen. Er erinnerte Obama in diesem Zusammenhang an eine Zusage der US-Regierung aus dem Jahr 2004, nach der von Israel kein Rückzug auf die Grenzen von 1967 erwartet werde. Diese Grenzen, so Netanjahu, seien nicht zu verteidigen.

Netanjahu kritisierte auch, dass Obama in seiner Rede nicht weiter auf das palästinensische Flüchtlingsproblem eingegangen war. Ohne eine Lösung dieses Problems außerhalb Israels könnten territoriale Zugeständnisse den Konflikt nicht beenden. Darüber hinaus sollten die Palästinenser Israel als Heimstätte des jüdischen Volkes anerkennen.

Eine offizielle Reaktion der Palästinenserführung im Westjordanland steht bisher aus. Sie rief allerdings unmittelbar nach der Rede Obamas eine Dringlichkeitssitzung ihrer Führungsgremien ein. Präsident Machmud Abbas wolle sich zudem mit den arabischen Führern beraten, sagte der Chefunterhändler Saeb Erekat.

Scharf und abweisend reagierte die im Gazastreifen herrschende radikal-islamische Hamas, die sich "Lektionen in Demokratie" von Obama verbat. Dessen Äußerungen über einen palästinensischen Staat seien nur eine Wiederholung früherer Slogans und damit bedeutungslos. "Obama hat nicht einmal die israelische Besatzung verurteilt." Sprecher Sami Abu Suhri stellte klar, dass seine Organisation unter keinen Umständen Israel anerkennen werde. Gleichzeitig wies Abu Suhri die Kritik Obamas an der Versöhnung der Hamas und der Fatah-Organisation zurück.





Obama hatte während seiner Grundsatzrede gesagt, dass die Vereinbarung zwischen der Hamas und der Fatah bei Israel ernsthafte und legitime Fragen aufwerfe. Wie könne jemand mit einer Partei verhandeln, die unwillig sei, das Existenzrecht der anderen Seite anzuerkennen, fragte der US-Präsident. Die palästinensische Führung müsse darauf in den kommenden Wochen eine glaubwürdige Antwort geben.