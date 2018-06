Was bedeutet der Tod bin Ladens für al-Qaida?

Osama bin Laden war seit dem 11. September 2001 auf der Flucht. Nur noch sporadisch wandte er sich in Video- und Audiobotschaften an seine Anhänger und an die westliche Welt – zuletzt im Oktober 2010. Damals rief er die Gläubigen zu Viehzucht und Ackerbau auf, um die Abhängigkeit vom westlichen Ausland zu verringern. Einen Aufruf zu Anschlägen gab es darin nicht.

Bereits 2009 sagten amerikanische Sicherheitsexperten, al-Qaida sei durch Luftschläge mit Drohnen in Pakistan und durch das Einfrieren von Konten stark geschwächt. Das gilt aber nur beschränkt für die zahlreichen Ableger des Netzwerkes wie al-Qaida im Islamischen Maghreb (Aqmi) oder al-Qaida auf der arabischen Halbinsel. Diese Gruppen werden regional organisiert und nicht von der Al-Qaida-Führung in Pakistan. Al-Qaida verliert mit bin Laden eine Inspirationsquelle, eine Werbefigur für die Rekrutierung von neuen Attentätern. Die Propagandaabteilung von al-Qaida wird aber sehr wahrscheinlich nun mit dem vermeintlichen Märtyrer bin Laden um neue Kämpfer und Unterstützer werben.

Ist al-Qaida abhängig von einer Führerfigur?

Al-Qaida ist mehr eine Idee, eine Ideologie, der sich einzelne Gruppen zugehörig fühlen, als eine schlagkräftige Organisation. Organisationen wie die Islamische Dschihad-Union (IJU), in der auch deutsche Kämpfer aktiv sind, führen einen eigenen Kampf und arbeiten mit al-Qaida und ihren Ablegern zusammen, wenn die IJU neue Kämpfer oder finanzielle Unterstützung braucht. Bin Ladens Rolle war in den vergangenen Jahren eher die einer Identifikationsfigur für neue Terroristen als die eines Führers. Der nigerianische Student Umar Farouk Abdulmutallab, der an Weihnachten vor zwei Jahren ein Passagierflugzeug über Detroit mit Sprengstoff zum Absturz bringen wollte, bekam seine Anweisungen nicht von bin Laden, sondern von Terrorführern im Jemen. Bin Laden und sein Stellvertreter Aiman al-Sawahiri hatten mit dem eigenen Überleben in den vergangenen Jahren genug zu tun, das operative Geschäft übernahmen andere.

Würde bin Laden eher zu einem Märtyrer, wenn er am Leben geblieben wäre?

Märtyrer wird aus der Sicht al-Qaidas eigentlich nur, wer im Kampf gestorben ist. Angeblich kam bin Laden in einem Feuergefecht ums Leben. Dennoch: Hätten ihn die Amerikaner gefangen genommen und nach Guantánamo oder in ein anderes Spezialgefängnis gebracht, hätten islamistische Kreisen wohl ähnlich reagiert – zumal bin Laden dann möglicherweise zum Tode verurteilt worden wäre.

1/5 Eine US-Spezialeinheit hat Osama bin Laden in seinem Versteck im pakistanischen Abbottabad mit einem Schuss in den Kopf getötet. Der US-Sender ABC veröffentlichte Bilder aus dem verwüsteten Anwesen bin Ladens. © ABC News/Handout/Reuters 2/5 Umgestürzte Möbel, Löcher in der Wand: Beim Gefecht in bin Ladens Wohnung wurden drei weitere Männer und eine Frau getötet. © ABC News/Handout/Reuters 3/5 Blutspuren auf dem Teppich zeugen von dem Gefecht. © ABC News/Handout/Reuters 4/5 Eine Blutlache neben Bett und Tisch in bin Ladens Wohnung © ABC News/Handout/Reuters 5/5 Die verwüstete Inneneinrichtung des Verstecks bin Ladens © ABC News/Handout/Reuters

Wird sein Vize Aiman al-Sawahiri ihn ersetzen?

Der zweite Mann von al-Qaida hatte bereits vor Osama bin Ladens Tod eine tragende Funktion. Für die dezentralen Terrorgruppen in Europa, Asien und Afrika spielt al-Sawahiri in der konkreten Planung allerdings nur eine untergeordnete Rolle. Bin Laden und al-Sawahiri lebten im pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet recht komfortabel nicht weit voneinander entfernt in zwei Häusern, berichtete der amerikanische TV-Sender CNN im Herbst vergangenen Jahres. CNN berief sich auf einen ranghohen, anonymen Nato-Vertreter. Als sicher gilt, dass bin Ladens Stellvertreter in Pakistan lebt. Wirklich ersetzen wird er ihn nicht können, dafür fehlt ihm das Charisma.

Hat die Tötung bin Ladens Auswirkung auf die Stimmung in muslimischen Ländern?

Viele Bewohner mehrheitlich muslimischer Staaten haben momentan genug mit den Zuständen in ihren eigenen Ländern zu tun, sie haben andere Sorgen als die Beschäftigung mit al-Qaida. In Nordafrika haben die Demokratiebewegungen fast überall Reformen erzwungen, in Libyen und Syrien herrscht Bürgerkrieg. In Bahrain und Saudi-Arabien versuchen die Herrscher mit Gewalt, nordafrikanische Zustände zu verhindern. Bislang sind diese Aufstände frei von islamistischem Fundamentalismus.

Müssen Anschläge aus Rache befürchtet werden?

Das State Department , das amerikanische Außenministerium, warnte vor anti-amerikanischen Ausschreitungen. In Pakistan kann mit Protesten gerechnet werden. Dort demonstrierten islamistische Gruppen in der Vergangenheit häufig gegen die Luftschläge mit Drohnen und gegen den Einsatz von amerikanischen Spezialkommandos in Pakistan. Anschläge und Attentate in Pakistan und Afghanistan gegen ausländische Einrichtungen sind nicht unwahrscheinlich.

Weshalb entkam der Al-Qaida-Gründer fast zehn Jahre lang dem mächtigsten Land der Welt?

Die Flucht von bin Laden und seines Stellvertreters al-Sawahiri 2001 aus Afghanistan wurde anscheinend durch Pannen beim amerikanischen Militär und seiner Verbündeten möglich. Das Rückzugsgebiet der Al-Qaida-Führer im pakistanischen Grenzgebiet liegt sehr hoch, das Terrain ist unübersichtlich. Der pakistanische Staat ist dort sehr schwach, die Paschtunen, die dort mehrheitlich leben, fühlen sich mehr dem Clan als der Regierung verpflichtet. Das Gastrecht ist, einmal ausgesprochen, für einen Stamm bindend. Bin Laden soll unter dem Schutz einflussreicher Clans gestanden haben.

Wieso lebte bin Laden jahrelang in Pakistan, ohne dass er festgenommen wurde?

Unter Sicherheitsexperten galt es als sicher, dass bin Laden nicht nur von lokalen Stammesführern, sondern auch von Angehörigen des pakistanischen Geheimdienstes geschützt wurde. US-Politiker beklagen seit Langem die fehlende Bereitschaft der pakistanischen Sicherheitsbehörden, gegen islamistische Gruppen im eigenen Land vorzugehen. Irgendjemand in der pakistanischen Regierung müsse sein Versteck kennen, hatte US-Außenministerin Hillary Clinton noch im Juli 2010 bei einem Besuch in Islamabad gesagt. Den pakistanischen Taliban etwa erklärte die Regierung erst den Krieg, als die Extremisten das Swat-Tal besetzten und die Hauptstadt Islamabad bedrohten. Andere radikale Gruppen dürfen offen für den Dschihad werben und Spenden sammeln, die auch al-Qaida zugute kommen. Dazu gehört die Bewegung Lashkar-e-Taiba (LeT), die von der USA und der UN als al-Qaida nahestehende Terrorgruppe eingestuft wird. In der LeT sind auch hochrangige Beamte und Militärs Mitglied.

Warum operieren amerikanische Soldaten in Pakistan?

Seit Jahren gehen amerikanische Soldaten und Agenten der CIA sowie anderer Geheimdienste in Pakistan gegen al-Qaida und gegen afghanische Taliban vor, die sich ins paschtunische Grenzgebiet auf der pakistanischen Seite zurückgezogen haben. Die afghanischen und pakistanischen Taliban unterstützen sich dabei grenzüberschreitend. Der oberste Rat der afghanischen Taliban sitzt angeblich in der pakistanischen Grenzstadt Quetta. Die ehemalige Nummer drei von al-Qaida, Mustafa Abu al-Jasid, lebte bis Juni 2010 in Pakistan, dann wurde er von einer Rakete getötet, die per US-Drohne abgefeuert wurde. Offiziell protestiert die pakistanische Regierung immer mal wieder gegen die Verletzung ihrer Grenzen. Doch inoffiziell sollen die US- Specialforces im Land toleriert werden. Die USA sind immerhin Pakistans wichtigster Geldgeber.