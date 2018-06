Unbeirrt von der Gewalt der vergangenen Wochen haben sich wieder Tausende Menschen im Jemen und in Syrien nach den Freitagsgebeten zu Massenprotesten versammelt. Im jemenitischen Sanaa erstreckten sich die Menschenmassen sieben Kilometer lang eine Hauptstraße herunter. "Sagt es laut: Sieg oder Tod", riefen Anhänger des mächtigen Cholan-Stamms. Gepanzerte Fahrzeuge, Soldaten und Militär-Kadetten säumten die Straßen. Augenzeugen und Aktivisten zufolge gingen auch in Syrien Tausende auf die Straße. In der Stadt Homs wurden nach Oppositionsangaben zwei Demonstranten getötet, als Sicherheitskräfte in die Menge feuerten. Besonders stark waren die Proteste in kurdischen Regionen des Landes. Verlässliche Angaben sind aber schwer zu erhalten, denn Journalisten haben keinen freien Zutritt zu den Ländern.



Während der syrische Präsident Assad in den vergangenen Tagen Gesprächsbereitschaft signalisierte, sprach der jemenitische Präsident Ali Abdullah Saleh im Hinblick auf die Demonstranten von Saboteuren und lehnte Kompromisse ab. "Wir werden eine Herausforderung mit einer Herausforderung erwidern", rief er. Einen Vermittlungsvorschlag des Golf-Kooperationsrates lehnte er ab. In Ibb südlich von Sanaa kamen Augenzeugen und Ärzten zufolge zwei Menschen um, als die Soldaten das Feuer auf Demonstranten eröffneten. Insgesamt sind bei den Massenprotesten im Jemen seit Ende Januar mehr als 160 Menschen ums Leben gekommen.

Die Demonstrationen haben mittlerweile die Öl-Produktion des Jemens stagnieren lassen und damit die ohnehin geschwächte Wirtschaft des verarmten Landes schwer in Mitleidenschaft gezogen. "Wenn das Problem weiter besteht, wird die Regierung die Mindestbedürfnisse der Bevölkerung nicht decken können", sagte Öl-Minister Amir al-Aidarus. Mehrere Öl-Firmen hätten bereits das Land verlassen und die Raffinerien in Aden arbeiteten seit einer Woche nicht mehr. Al-Aidarus warnte vor "einer Katastrophe jenseits der Vorstellungskraft".

In Ägypten demonstrierten Zehntausende auf dem Tahrir-Platz friedlich für religiöse Toleranz. Vor sechs Tagen waren bei schweren Zusammenstößen zwischen koptischen Christen und radikalen Muslimen im Karoer Armenviertel Imbaba 15 Menschen getötet und 240 weitere verletzt worden. An der Kundgebung nahmen auch christliche Priester und Gläubige teil.

Teilweise übertönten jedoch Kampfparolen für die Sache der Palästinenser die Rufe nach Toleranz. "Abbas und Hanija, lasst das Gewehr nicht los", riefen Demonstranten. Der Spruch bezog sich auf Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und den Führer der islamischen Hamas in Gaza, Ismail Hanija. Vertreter der Muslimbruderschaft bekräftigten die Forderung nach einem unabhängigen Palästinenser-Staat. Überall wehten palästinensische Fahnen.



Mehrere Tausend ägyptische Aktivisten wollen aus Solidarität mit den Palästinensern am Sonntag über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen marschieren. An diesem Tag begehen die Palästinenser den sogenannten Nakba-Tag, den "Tag der Katastrophe". Er erinnert an die Gründung des Staates Israel im Jahr 1948, der mit der Flucht und Vertreibung von Hunderttausenden Palästinensern aus dem vormals britischen Mandatsgebiet einhergegangen war.

Für Verwirrung sorgte eine Meldung zum libyschen Machthaber Muammar al-Gadhafi: Italiens Außenminister Franco Frattini sagte, er sei verwundet und habe die Hauptstadt Tripolis wahrscheinlich verlassen. Die libysche Regierung wies dies jedoch umgehend zurück.

Weiterhin fliehen hunderte Libyer vor den Unruhen in ihrem Land: Auf der süditalienischen Insel Lampedusa kamen allein am Freitag 1200 Menschen in Booten an.