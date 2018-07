Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen – in allen drei Anklagepunkten hat das UN-Kriegsverbrechertribunal den früheren Generalstabschef von Ruanda, Augustin Bizimungu, für schuldig gesprochen. Bizimungu soll 30 Jahre in Haft bleiben, auch drei weitere Armee-Vertreter wurden wegen ihrer Rolle während des Völkermords in Ruanda vor 17 Jahren verurteilt.

Bizimungu gehört der Volksgruppe der Hutu an und war zu Beginn des Völkermords im April 1994 an die Spitze der Armee befördert worden. Er habe seine Untergebenen damals nicht davon abgehalten, Verbrechen zu begehen, urteilte das in Tansania ansässige UN-Kriegsverbrechertribunal für Ruanda. Wenige Tage vor seiner Ernennungen zum Generalstabschef habe er zudem eine Rede gehalten, in der er zu Massakern an der Volksgruppe der Tutsi aufgerufen habe. Er sei damit direkt in den Völkermord verwickelt.

Zwischen April und Juli 1994 waren in dem ostafrikanischen Land laut UN bis zu 800.000 Menschen umgebracht worden, überwiegend Tutsi, aber auch gemäßigte Hutu. Der Völkermord wurde vor allem von radikalen Hutu-Milizen organisiert. Den Genozid hätte es aber ohne die Unterstützung der Armee nie gegeben, sagte der ruandische Generalstaatsanwalt, Martin Ngoga. Die Verurteilung früherer Armee-Verantwortlicher sei deshalb "besonders wichtig".

Das UN-Tribunal verhängte gegen den damaligen Generalstabschef der Gendarmerie, Augustin Ndindiliyimana, eine Strafe, die seiner bisherigen Haftzeit von rund elf Jahren entsprach. Er durfte das Gericht deshalb als freier Mann verlassen. Ndindiliyimana habe nur eine "begrenzte Kontrolle" über die Taten seiner Untergebenen gehabt, befand das Gericht. Zudem habe er Massaker abgelehnt und sich für eine friedliche Lösung des Konflikts in seinem Land eingesetzt.

Die Opfervereinigung Ibuka kritisierte diese Entscheidung scharf. Ndindiliyimana habe die Planungen zum Genozid unterstützt, sagte Ibuka-Vertreter Janvier Forongo. "Elf Jahre (Haft) sind angesichts der Schwere der Verbrechen, die er begangen hat, nicht genug." Die Opfervereinigung forderte die Anklage auf, in Revision zu gehen und härtere Strafen zu fordern.

Im Fall von zwei weiteren verurteilten Armee-Vertretern kündigten die Anwälte an, in Berufung zu gehen. Der Kommandeur eines Aufklärungsbataillons, François-Xavier Nzuwonemeye, und der ihm unterstellte Hauptmann Innocent Sagahutu erhielten jeweils 20 Jahre Haft für ihre Verwicklung in den Völkermord. Sie wurden schuldig gesprochen, den Mord an Regierungschefin Agathe Uwilingiyimana und zehn Blauhelmsoldaten im April 1994 befehligt zu haben.