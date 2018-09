Es könnte eine Wende im Verfahren der US-Justiz gegen den 62-jährigen Dominique Strauss-Kahn sein, oder aber es bleibt lediglich ein Teil der Verteidigungs-Strategie: Die New York Post berichtet, der angebliche Sex des Chefs des Internationalen Währungsfonds mit einem Zimmermädchen in einer Hotelsuite habe im Einvernehmen stattgefunden. Das Boulevardblatt beruft sich dabei auf das Umfeld eines der Verteidiger Strauss-Kahns. "Da könnte Einvernehmen bestanden haben", zitiert die Zeitung aus Anwaltskreisen.

Ben Brafman, einer von Strauss-Kahns Anwälten, sagte laut mehrerer Medienberichte vor dem New Yorker Kriminalgericht, es gebe Anhaltspunkte dafür, dass man "nicht schlussfolgern könne, dass es eine gewaltsame Begegnung war". Weitere Medien griffen die Meldung auf. Die New York Times berichtete über die Äußerung des Anwalts und ordnete sie als Vorwärtsverteidigung ein. Der britische Telegraph zitierte zudem den Rechtsbeistand der Frau, der dem Bericht des Boulevardblatts entschieden widersprach. Es handele sich zweifelsfrei um einen körperlichen Angriff auf seine Mandandin, sagte Jeff Shapiro.

Nach Polizeiangaben hatte die 32-jährige Frau Strauss-Kahn angezeigt, weil er sie im Hotelzimmer sexuell bedrängt haben soll. Die US-Justiz nahm den Finanzmanager in Untersuchungshaft und erhob Anklage wegen versuchter Vergewaltigung und Freiheitsberaubung.

Nach bisherigen Informationen hatte Strauss-Kahn das Hotel zur fraglichen Zeit überstürzt verlassen und persönliche Dinge zurückgelassen, darunter sein Handy. Als er später dort anrief, um es sich bringen zu lassen, brachte er die Polizei auf seine Spur. Später hatte es geheißen, Strauss-Kahn habe die Frau gar nicht bedrängen können, weil er zur Zeit der angeblichen Tat mit seiner Tochter essen war.

Derzeit hält sich der Finanzmanager in einer drei mal vier Meter großen Zelle im New Yorker Gefängnis auf der Insel Rikers Island auf. Eine Richterin hatte am Montag eine Freilassung Strauss-Kahns auf Kaution abgelehnt. Auf Rikers Island sind weitere rund 14.000 Männer und Frauen inhaftiert, die eines Gewaltverbrechens oder anderer in New York City begangener Straftaten beschuldigt werden oder bereits dafür verurteilt wurden. Allein für die schwerste Anschuldigung – sexuelle Belästigung ersten Grades – drohen Strauss-Kahn 25 Jahre Haft.

Unterdessen prüft die New Yorker Justiz, ob der IWF-Chef möglicherweise schon einmal eine Frau angegriffen hat. Es gebe entsprechende Hinweise, hieß es am Montag von der Staatsanwaltschaft. Der frühere Fall soll sich zwar außerhalb der USA abgespielt haben, aber zumindest in groben Zügen dem aktuellen Vorwurf gleichen, wie ein Vertreter der Staatsanwaltschaft New York in einem Interview sagte.