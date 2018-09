In Frankreich ist im Zusammenhang mit den aktuellen Vorwürfen eine alte Affäre um IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn wieder aktuell: Eine Journalistin will den 62-Jährigen wegen eines sexuellen Übergriffs vor neun Jahren verklagen. Das teilte der Anwalt der 31-Jährigen mit. Die junge Frau ist nach französischen Medienberichten Patenkind von Strauss-Kahns zweiter Ehefrau und eine gute Freundin von Strauss-Kahns Tochter Camille.

Die Mutter der 31-Jährigen ist eine Abgeordnete der sozialistischen Partei, der auch Strauss-Kahn angehört. Sie bedauerte kürzlich, dass sie ihre Tochter damals von einer Klage gegen Strauss-Kahn abgehalten habe. "Meiner Tochter ging es sehr schlecht. Aber es wäre aus familiären Gründen zu heikel gewesen", sagte sie der Zeitung Paris Normandie.

Die junge Frau hatte 2007 in einem Fernsehinterview von dem Vorfall berichtet. Der Name Strauss-Kahn war jedoch mit einem Pfeifton unkenntlich gemacht worden. Demnach hatte sie den Politiker getroffen, um mit ihm über ihr erstes Buch zu sprechen. Er habe sie zu vergewaltigen versucht.

Strauss-Kahn wehrt sich unterdessen gegen die Anklage wegen versuchter Vergewaltigung eines Zimmermädchens. Der 62-Jährige werde "energisch" gegen die Anschuldigungen einer New Yorker Hotelangestellten vorgehen, sagte sein Anwalt Benjamin Brafman.

Seine Anwälte hätten zugestimmt, dass Strauss-Kahn am Montagmorgen (Ortszeit) dem Haftrichter in New York vorgeführt werde. Da sich abgezeichnet habe, dass der IWF-Chef gegen Kaution freikommen könnte, habe man befürchtet, dass er sich ins Ausland absetzten könne, berichtete die New York Times unter Berufung auf Polizeiquellen. Die Polizei will nach eigenen Angaben die Kleidung des IWF-Chefs auf DNA-Spuren untersuchen. Strauss-Kahn habe dem "bereitwillig" zugestimmt, sagte ein weiterer Anwalt, William Taylor.

Nachdem sich zunächst die Frage gestellt hatte, ob der IWF-Chef diplomatische Immunität genieße, erklärte ein Polizeisprecher, dies sei nicht der Fall. Strauss-Kahn verließ das Polizeirevier am Sonntagabend in Handschellen und wurde an einen unbekannten Ort gebracht.

Dem Franzosen werden versuchte Vergewaltigung, sexuelle Belästigung und Freiheitsberaubung einer Frau vorgeworfen. Die 32-jährige Hotelangestellte sagte laut Polizei aus, Strauss-Kahn habe sie bedrängt, als er nackt aus der Dusche gekommen sei. Die Strauss-Kahn zur Last gelegten Delikte können in den USA mit bis zu 20 Jahren Gefängnis bestraft werden.

Die Frau arbeitet seit drei Jahren in dem Hotel der Sofitel-Kette nahe des Times Square in Manhattan, wo es am Samstag zu dem Übergriff gekommen sein soll. Bei einer Gegenüberstellung bei der Polizei habe die Frau Strauss-Kahn eindeutig identifiziert, hieß es.