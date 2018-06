Syrien hat offenbar an einem geheimen Atomwaffenprogramm gearbeitet. Zu diesem Schluss kommt die Internationale Atomenergieagentur (IAEA). Es sei "sehr wahrscheinlich", dass es sich bei der im Jahr 2007 von Israel bombardierten Anlage Dair Alsur um einen fast fertigen Reaktor gehandelt habe, deren Existenz die Regierung in Damaskus hätte offenlegen müssen, heißt es in einem an die IAEA-Mitgliedsstaaten verteilten Bericht.

Die USA hegen schon länger den Verdacht, dass Syrien heimlich an Atomwaffen forschte. Geheimdienstberichten zufolge handelte es sich um einen ursprünglich in Nordkorea entworfenen Reaktor zur Herstellung von waffenfähigem Uran. Israel zerstörte die Anlage 2007 jedoch, bevor die IAEA die Vorwürfe klären konnte. Atominspektoren fanden aber bei einer anschließenden Kontrolle des Geländes Spuren von Uran, die nicht natürlichen Ursprungs sein konnten. Die syrische Regierung von Präsident Baschar al-Assad bestreitet alle Vorwürfe, arbeitet aber auch mit der IAEA seit Jahren nicht ausreichend zusammen.

Der Bericht der Atomagentur könnte den USA und ihren Verbündeten daher als Vorlage dienen, um in der Reaktorfrage den Druck auf Syrien zu erhöhen. Schon vorher hatten sie die Organisation zu einer härteren Haltung und einer abschließenden Bewertung aufgefordert.

Nun könnten die westlichen Staaten die IAEA auf dem Treffen ihres 35-köpfigen Gouverneursrats vom 6. bis 10. Juni dazu drängen, den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen offiziell über die Angelegenheit zu unterrichten. Dann wären weitere Sanktionen gegen das Assad-Regime möglich, das bereits wegen der gewaltsamen Unterdrückung der Reformbewegung international in der Kritik steht.